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在泰國曼谷舉行的2024年萬國小姐（Miss Grand International）日前迎來決賽，緬甸佳麗因不滿比賽結果，在頒獎現場摘下季軍后冠憤而離場，主辦單位也正式宣布將剝奪她的季軍頭銜。綜合外國媒體報導，現年17歲的緬甸參賽佳麗戴蘇寧（Thae Su Nyein，音譯）原本被視為奪冠的熱門人選之一，沒想到頒獎時只拿到季軍，讓她相當不高興，她的緬甸團隊更現場摘下她的季軍后冠並帶她離場以示抗議。針對此抗議行為，主辦單位昨（28）日在臉書粉絲專頁發布聲明並寫道：「萬國小姐主辦單位決定撤銷2024年緬甸小姐的季軍頭銜，因為她的行為不當，並違反了多項規定。」不過該組織尚未宣布她的繼任者。據悉，該比賽的決賽在25日於曼谷舉行，冠軍最終由來自印度的選美佳麗奪下，而緬甸佳麗僅奪得季軍。在宣布比賽結果後，緬甸團隊全國總監托·安特·倫（Htoo Ant Lwin）當場摘下戴蘇寧的后冠和綬帶離場。對於戴蘇寧拒絕接受季軍的結果，萬國小姐大賽創辦人納瓦特·伊薩拉格里西爾（Nawat Itsaragrisil）直言：「是什麼讓她覺得比賽就一定能得第一？如果她想要第一名，而且一定要得到第一名，我建議她創辦自己的選美比賽，這樣她就可以贏得每一個頭銜。」