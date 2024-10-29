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台北股市今（29）日終場下跌271.48點或1.17%，收在22926.59點，日K連2黑，摜破月線關卡，成交量為3417.88億元；其中三大法人合計賣超280.41億元。觀察三大法人今日籌碼動向，外資結束連2買「由買轉賣」賣超291.69億元；投信結束連2賣「由賣轉買」，今日買超52.02億元；自營商（自行買賣）「由買轉賣」賣超40.74億元，合計三大法人賣超280.41億元。美國科技股超級財報週登場，投資人態度轉為謹慎，美股四大指數昨日漲多跌少，不過漲幅卻不大，觀望氣氛也影響到台北股市今日開盤下跌149.62點、來到23048.45點，隨後在台積電走低的拖累下，指數一度下跌486.97點、來到22711.1點，失守23000點關卡，尾盤跌點稍微收斂，終場下跌271.48點或1.17%，收在22926.59點，日K連2黑，摜破月線關卡，成交量為3417.88億元。中小型股也難逃賣壓，櫃買指數開低走低，最低一度來到263.06點，終場下跌2.62點或0.98%，收在264.37點，日K連4黑、並且失守季線關卡。權值股全數走低，台積電開低走低、以1035元開出、下跌15元，盤中跌幅一度擴大到1020元，不過最後一盤爆出8189張買單，推動股價終場收在今日最高點1040元、下跌10元或0.95%，日K結束連4黑，月線失而復得，拖累大盤指數有77點；鴻海跌幅更加沉重，今日以213元開出、下跌2元，盤中最低一度來到207元，終場下跌5.5元或2.56%，收在209.5元，日K連2黑，並且失守10日線，拖累大盤指數就有22點；聯發科則是以1315元開出、下跌20元，盤中最低來到1285元，終場下跌35元或2.62%，收在1300元，日K結束連2紅，失守5日、10日線，拖累大盤指數就有16點。今日個股成交量排行榜前五名為：鴻海、聯電、新光金、金僑、佳和；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、聯鈞、廣達、聯發科。