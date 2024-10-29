我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王珍娜聲稱，30多年前與華茲相遇時，對方讚她漂亮，還送了很多禮物追求她。（圖／翻攝自每日郵報）

美國大選下週就要登場，雖然提早投票已經在進行中，但選前關鍵一週，任何負面消息仍可能對選情造成影響。有外媒引述1名自稱是中國共產黨前高官之女的受訪者自白，說多年前曾與去中國教書的美國民主黨副總統候選人、明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）有過一段祕戀，但對方不僅沒打算娶她，還讓她感覺自己很廉價，最終2人不歡而散。根據《每日郵報》報導，現年59歲的王珍娜（Jenna Wang）透露，1989年時，她在廣東省佛山市第一中學擔任英文老師，當時和華茲是同事。華茲對她一見鍾情，不僅對她展開熱烈追求，還會在假日前往香港、澳門度假時，帶回許多西式奢侈品送她，而她也在對方的攻勢下淪陷：「提姆很帥，他稱讚我的英語，說如果他閉上眼睛聽，就像回到了美國。」雖然礙於父親是中國共產黨的高層人物，王珍娜為了怕這段感情會導致父親與她斷絕關係，所以一直不敢跟華茲公開放閃，但隨著時間過去，她也開始幻想起有朝一日，與華茲結婚、去到美國生活的日子，但一切終歸只是她一廂情願。1992年，王珍娜辭去令人稱羨的教師職務，準備展開新生活，當時華茲已經回到美國，在內布拉斯加州任教，她也在華茲的指示下，開始將護照、照片、個資發送到美國，以便獲得簽證。然而，一切卻在2人一趟為期10天的華南之旅變了調。據王珍娜所述，華茲會在公共場合做出浪漫卻又笨拙的舉動，讓她相當不習慣，在一次搭乘長途過夜火車時，華茲堅持要跟她一起睡在同一個包廂，她還因此遭到售票員異樣眼光，2人關係迅速惡化，等到終於抵達觀光勝地海南島時，面對王珍娜討論未來的計畫，華茲卻回應稱，他認為王珍娜對美國護照比對婚姻更感興趣。王珍娜回憶，自己當下感到十分憤怒，認為如果不是為了愛情、真心想與華茲共組家庭，她根本就不會放棄原本的生活、穩定的工作，搬到內布拉斯加州，一個大多數中國人都沒聽過的、偏僻又寒冷的地方：「現在我知道他不會娶我，我覺得自己很低賤，好像被當成妓女。」在返回佛山的路上，王珍娜決定與華茲分手，2人的感情無疾而終。1994年，華茲與同為教師的惠普（Gwen Whipple）結婚，再也沒有和王珍娜碰面，幾年後王珍娜移民到歐洲，在那裡擔任教師、翻譯和文化中介，2人最後一次聯絡是在2009年，當時他們透過臉書簡單且友好的寒暄一下，談論各自的生活發展。王珍娜表示，她之所以現在出面披露這段過往，是因為她覺得華茲很自私，當初反覆無常的行為，讓她的名聲、事業都面臨風險：「提姆在天安門廣場的事情上撒了謊，他在其他事情上也撒了謊。像他這樣的人，似乎缺乏品格和正直，來擔任世界上最重要的工作之一（美國副總統）。」華茲過去曾聲稱，1989年天安門廣場爆發抗議活動時，他人在香港，後來卻被證實，他是同年8月才加入中國的非營利組織WorldTeach任教。