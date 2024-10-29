公部門抽獎活動引爆公平爭議！財政部在今年6月6日至9月30日舉辦「雲端種樹趣，e起集點樹」活動，總獎金與獎品超過215萬，有限金10萬、蘋果手機、平板還有各種實用名牌家電能抽，沒想到抽獎結果公布之後，卻有民眾發現其中有「4個幸運兒」直接帶走8項大獎，更有一位幸運兒分次帶回 2 台iPhone 15 Pro手機，引發外界質疑。
4位幸運兒帶走8個大獎！iPhone 15 Pro一人獨得
日前財政部公布了「雲端種樹趣，e起集點樹」活動抽獎結果，被網友發現在第一期、第二期與最後的第三期終極抽獎，有4位幸運兒重複出現，更帶走了8個價值不斐的獎項。
其中姓名為陳0祥的民眾，更是在第一期8月1日先抽中一隻iPhone 15 Pro，隨後又在10月25日再帶走另一隻iPhone 15 Pro、另一位高0君則是在第二期、第三期連兩度帶走12.9吋的iPad Pro，兩位的神級運氣也引發了許多網友質疑。
幸運兒還不只陳0祥，包含吳0玹、高0君、梁0邦等3人，也都在得獎名單上出現兩次，4人一共帶走了8個大獎，包含2隻iPhone 15 Pro、2台iPads Pro、名牌吸塵器、名牌飲水機、14吋Macbook pro、捷安特自行車等高價獎項。
事件曝光後，立刻引發大批網友質疑這次抽獎的公平性，紛紛跑到財政部的臉書留言要求給個說法，針對本次抽獎活動爭議，財政部也在臉書回應，「有關『雲端種樹趣 e起集點樹』活動終極抽獎得獎名單，小編收到各位的反映了，已轉知相關單位瞭解中，謝謝大家！」
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日前財政部公布了「雲端種樹趣，e起集點樹」活動抽獎結果，被網友發現在第一期、第二期與最後的第三期終極抽獎，有4位幸運兒重複出現，更帶走了8個價值不斐的獎項。
其中姓名為陳0祥的民眾，更是在第一期8月1日先抽中一隻iPhone 15 Pro，隨後又在10月25日再帶走另一隻iPhone 15 Pro、另一位高0君則是在第二期、第三期連兩度帶走12.9吋的iPad Pro，兩位的神級運氣也引發了許多網友質疑。
幸運兒還不只陳0祥，包含吳0玹、高0君、梁0邦等3人，也都在得獎名單上出現兩次，4人一共帶走了8個大獎，包含2隻iPhone 15 Pro、2台iPads Pro、名牌吸塵器、名牌飲水機、14吋Macbook pro、捷安特自行車等高價獎項。
事件曝光後，立刻引發大批網友質疑這次抽獎的公平性，紛紛跑到財政部的臉書留言要求給個說法，針對本次抽獎活動爭議，財政部也在臉書回應，「有關『雲端種樹趣 e起集點樹』活動終極抽獎得獎名單，小編收到各位的反映了，已轉知相關單位瞭解中，謝謝大家！」