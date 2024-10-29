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▲康芮颱風預計週四凌晨從台東登陸。（圖／翻攝氣象署官網）

▲氣象署提供10/29~11/1降雨預測，10/31東部降雨預估會是「豪雨以上」等級。（圖／氣象署提供）

今年第21號颱風「康芮」（國際命名：KONG-REY）路徑持續向台灣逼近，已經升級為中颱等級，中央氣象署預報員朱美霖表示，「海上颱風警報」將在今（29）日傍晚5點30分發布，「陸上警報」最快明早跟上，預測風雨影響的時間會拉長，週三晚上開始一直到周五白天風雨影響最明顯，其中週四整個台灣都會籠罩在暴風圈裡。根據氣象署資料，康芮颱風以每小時17公里速度，向西北進行，近中心最大風速每秒40公尺；瞬間最大陣風每秒50公尺，七級風平均暴風半徑 280 公里，十級風平均暴風半徑 90 公里。朱美霖指出，明（30）早預計發布陸警，預計會在10/31（四）觸陸台灣東部、恆春一帶。氣象署預測週三開始受到颱風外圍環流影響，宜蘭、花蓮就會感受到明顯雨勢，預計颱風經過的週四、周五兩天，整個台灣風雨都會很有感，東部迎風面甚至會雨下到發紫，會來到豪大雨等級。預計11/2（六）颱風減弱遠離台灣。康芮颱風目前颱風暴風半徑是280公里，預計觸陸可能會增胖到300公里，強度甚至接近到強烈颱風。此外，康芮颱風持續變化，結構增強且暴風範圍擴大，朱美霖預報員表示，影響降雨時間有提早且雨勢加劇，原本預估週四一整天到周五清晨影響會最為明顯，但可會提早到週三晚間宜花降雨快速上升到豪雨等級，週四全台降雨廣泛，東部需要留意豪大雨等級，週五白天要看減弱速度，如果颱風散的不快，中南部也會出現降雨，但不會到豪雨等級。至於會不會「停班停課」？朱美霖預報員表示，週三開始宜蘭、花蓮預估會是豪雨等級，週四颱風登陸後，整個台灣都會進入暴風圈內，從目前的下雨趨勢來看東半部呈現紫爆的狀況，東部不排除會有「豪大雨」等級降雨，在氣象條件上已經達標，但是否停班停課，還是必須由縣市權責單位，綜合評估其他的條件決定。同時觀察到東北季風明天減弱，目前看起來沒有比較強的北方系統下來跟康芮颱風交互作用，週四、週五的降雨比較像是颱風本身的環流影響，應該不會出現令人擔憂的共伴效應。根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》第4條，停班停課的標準包括：若颱風暴風半徑在4小時內經過的地區，平均風力達7級或陣風達10級以上。山區降雨量達200毫米，平地350毫米，或不分地區達350毫米以上。即使風、雨量未達標準，但因受地形影響導致交通、水電供應中斷，也可能宣布停班停課。🟡中央氣象署雨勢預測標準❗超大豪雨：500mm/24h 以上雨量❗大豪雨：350mm/24h 以上或 200mm/3h 以上雨量❗豪雨：200mm/24h 以上或 100mm/3h 以上雨量❗大雨：80mm/24h 以上或 40mm/h 以上雨量