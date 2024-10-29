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▲康芮颱風位置。（圖／中央氣象署）

▲台東縣已經進入長浪警戒範圍。（圖／中央氣象署）

第21號颱風康芮（KONG-REY）今（29）日已增強為中度颱風，也持續朝台灣逼近，中央氣象署也在29日下午正式發布「海上颱風警報」，而全台各縣市未來120小時受到暴風圈侵襲機率高達9成以上，各國預測路徑皆認為康芮颱風將在週四上午從台灣東半部登陸。據氣象署資料，康芮颱風今（29）日上午8時中心位置在鵝鑾鼻東南東方940公里的海面上，以每小時20公里速度，向西北進行，近中心最大風速每秒35公尺，相當於12級風；瞬間最大陣風每秒 45 公尺，七級風平均暴風半徑 250 公里。中央氣象署指出，若第21號颱風行徑無特殊變化，本署將於今(29)日17時30分發布第21號颱風海上颱風警報，並於17時40分舉行記者說明會。隨著康芮持續朝台灣方向逼近，中央氣象署指出，今(29)日基隆北海岸、東半部沿海(含蘭嶼、綠島)及恆春半島、馬祖、澎湖易有長浪發生，目前臺東已觀測到3米左右的浪高，提醒民眾注意安全。