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▲知本國家森林遊樂區自10月30日下午5時預警性封閉。（圖／農業部）

▲因應康芮颱風接近，林業保育署臺東分署森林育樂場域、步道及林道自10月30日預警性封閉。（圖／農業部）

因康芮颱風逐漸接近，交通部中央氣象署第21號颱風「康芮」已於今天凌晨2時增強為中度颱風，30日外圍環流就會影響北部及東半部地區，周四、周五是影響台灣最明顯的時候，預計於今（29）日下午至晚間發布海上颱風警報 ，後續也有發布陸警的機率。林業及自然保育署臺東分署考量轄內森林育樂場域位處東部山區，且強風及降雨恐影響遊客安全，該分署轄管森林育樂場域，將於30日下午5時起預警性封閉，包括知本國家森林遊樂區、嘉明湖國家步道、轄內各自然步道（麻荖漏步道、都蘭山步道、安通越嶺步道東段、紅石步道、綠島觀海步道、綠島阿眉山步道、鯉魚山步道、大武觀海步道、浸水營國家步道東段）及林道（利嘉林道、知本林道、延平林道、錦屏林道、霧鹿林道、紅石林道） 。向陽、嘉明湖山屋因考量山友下撤安全所需，自30日上午8時先預警性封閉，有關嘉明湖國家步道封閉期間，已核准住宿日自113年10月29日至公告開放嘉明湖國家步道開放日期前（含當日）的隊伍可申請全隊全額退費，不受理個人申請退費。臺東分署將視天候狀況影響，確認遊樂區、步道及林道安全無虞時，另行公布開放時間。提醒民眾隨時關注中央氣象署報導，颱風期間儘量減少戶外活動，請勿前往山區步道，以維安全 。