康芮颱風目前持續增強變胖，中央氣象署今（29）日下午宣布，如果康芮颱風路徑沒有特殊變化的話，將在傍晚17時30分發布第21號颱風海上警報，並且在17時40分舉行記者說明會。《NOWnews》也特別整理康芮颱風最新動態，包括颱風強度及位置、預測路徑、風雨時程、暴風侵襲率、停班停課機率，提供給民眾一文看懂，提醒大家也要及早做好防颱準備，並密切關注氣象署最新颱風消息！
康芮颱風最新位置、強度！各國路徑預測一致「週四從台灣東部登陸」
根據中央氣象署最新資料，康芮颱風在今天下午14時的中心位置在北緯17.8度、東經126.6度，以每小時17公里速度向西北進行，近中心最大風速每秒40公尺，瞬間最大陣風每秒50公尺，七級風平均暴風半徑280公里，十級風平均暴風半徑90公里，從資料可看出，中度颱風「康芮」與凌晨狀態相比，明顯長胖且增強，移動速度也變快一些。
至於路徑的部分，據國家災害防救科技中心（NCDR） 公布的各國路徑預測當中，包括我國中央氣象局、美國海軍、日本氣象廳、香港天文台、中國氣象局等單位，目前還是一致認定康芮颱風將會在週四10月31日從台灣東部登陸，路徑並沒有太大變動。
康芮颱風暴風半徑挑戰300公里！最新風雨時程一次看
中央氣象署預估，康芮颱風將在週三晚間至週四在強度達到巔峰，估計可到達中颱上限甚至強颱，暴風半徑也將挑戰擴大到300公里，屆時暴風圈將籠罩全台，週三晚起至週五清晨影響台灣最劇烈，各地會有明顯的降雨！
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也在「Threads」貼文指出，康芮颱風路徑誤差範圍，已經縮到花東到恆春近海，週四核心直撞東南部陸地或者近海，登陸之後會快速減弱，但那也是風雨最強大的時候，沒意外康芮颱風是今年範圍最廣、最大隻的颱風，基本上沒地方真正躲得過，「宜、花、東、北海岸、南部地區、中部山區是颱風核心侵襲最前線，風雨是最猛烈的，全台灣都要以最高規格來防範這次的威脅。」
康芮颱風暴風侵襲率「全台幾乎破90％」！停班停課最新落點
目前根據中央氣象署最新資料，本來全台上午僅有16地颱風暴風圈侵襲率超過90%，不過現在已經幾乎全台都突破90%，僅有金門縣87%、基隆市89%，竹苗以南幾乎都是96％起跳，民眾千萬一定要做好防颱的準備。
至於大家最關心何時會停班停課，氣象粉專「觀氣象看天氣」則說，週三下半天風雨預測可能達標的有台東縣、蘭嶼、綠島及花蓮縣，週四全天則全台都有可能達標；週五全天的話，則是北北基桃竹苗、中彰投、雲嘉南高屏、澎金馬風雨預測也可能達標。但實際是否停班停課，還是要由各縣市政府機關宣布，民眾也要記得關注消息！
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根據中央氣象署最新資料，康芮颱風在今天下午14時的中心位置在北緯17.8度、東經126.6度，以每小時17公里速度向西北進行，近中心最大風速每秒40公尺，瞬間最大陣風每秒50公尺，七級風平均暴風半徑280公里，十級風平均暴風半徑90公里，從資料可看出，中度颱風「康芮」與凌晨狀態相比，明顯長胖且增強，移動速度也變快一些。
至於路徑的部分，據國家災害防救科技中心（NCDR） 公布的各國路徑預測當中，包括我國中央氣象局、美國海軍、日本氣象廳、香港天文台、中國氣象局等單位，目前還是一致認定康芮颱風將會在週四10月31日從台灣東部登陸，路徑並沒有太大變動。
康芮颱風暴風半徑挑戰300公里！最新風雨時程一次看
中央氣象署預估，康芮颱風將在週三晚間至週四在強度達到巔峰，估計可到達中颱上限甚至強颱，暴風半徑也將挑戰擴大到300公里，屆時暴風圈將籠罩全台，週三晚起至週五清晨影響台灣最劇烈，各地會有明顯的降雨！
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也在「Threads」貼文指出，康芮颱風路徑誤差範圍，已經縮到花東到恆春近海，週四核心直撞東南部陸地或者近海，登陸之後會快速減弱，但那也是風雨最強大的時候，沒意外康芮颱風是今年範圍最廣、最大隻的颱風，基本上沒地方真正躲得過，「宜、花、東、北海岸、南部地區、中部山區是颱風核心侵襲最前線，風雨是最猛烈的，全台灣都要以最高規格來防範這次的威脅。」
康芮颱風暴風侵襲率「全台幾乎破90％」！停班停課最新落點
目前根據中央氣象署最新資料，本來全台上午僅有16地颱風暴風圈侵襲率超過90%，不過現在已經幾乎全台都突破90%，僅有金門縣87%、基隆市89%，竹苗以南幾乎都是96％起跳，民眾千萬一定要做好防颱的準備。
至於大家最關心何時會停班停課，氣象粉專「觀氣象看天氣」則說，週三下半天風雨預測可能達標的有台東縣、蘭嶼、綠島及花蓮縣，週四全天則全台都有可能達標；週五全天的話，則是北北基桃竹苗、中彰投、雲嘉南高屏、澎金馬風雨預測也可能達標。但實際是否停班停課，還是要由各縣市政府機關宣布，民眾也要記得關注消息！