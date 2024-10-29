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根據中央氣象署最新預測，康芮颱風強度估達中颱上限，明(30)日下午後就會逐漸接近台灣附近海域，路徑也有往南修正趨勢。高雄市長陳其邁今（29）日表示，康芮路徑往南的話，對高雄的風力、雨勢都會增強，市府將隨時掌握水閘門、抽水機等應變措施。陳其邁也強調，以目前判斷還是以31日影響台灣最嚴重。所以提醒所有的民眾能做好所有相關的防颱準備。康芮颱風來勢洶洶，中央氣象署預計今天晚發布海上警報，明天起颱風加速，後天就會直接侵襲東南部陸地或近海。此外，康芮暴風圈半徑可能擴張到300公里，將會是今年範圍最廣、最大隻的颱風，屆時全台沿海強風會很有感。陳其邁指出，按照氣象署的預報康芮颱風抵達臺灣的時候，應該會預估到中颱的上限，以現在它移動的速度來判斷，應該是明天的下午就會逐漸地接近到臺灣附近的海域，週四可能是風力、雨勢最強的時間，不過，它的路徑還有很多的不確定性，以各國預報的模式都逐漸地往南修正，這樣對高雄的影響，不管是在風力或者是雨勢也都會增強。陳其邁提醒市民朋友注意，在颱風期間，尤其在一些易淹水，或者是在一些臨海地區等，還是要先做好防護的相關措施，也希望說能夠隨時來收聽，或者是接收颱風相關的訊息來做最好的準備，因為現階段整個不管是在極端氣候的變化，怎麼樣能夠減災避災，採取相對應的調適作為真的也非常重要。陳其邁也認為，除強化現有的包括水閘門、抽水機等相關應變機制外，也請水利局水情中心隨時監控，包括各流域以及雨勢所帶來相對影響的時間，以目前判斷還是以31日那天影響台灣最重要的時間。所以提醒所有的民眾能做好所有相關的防颱準備。陳其邁也提及為因應上次在山陀兒颱風，自來水和電力中斷狀況，市府也請區公所跟里長、台電營業處等各單位能夠加強橫向的聯繫，隨時能夠掌握災情，他與經濟部特別跟他們提醒到包括說颱風期間，假如說路徑有往南移的情況，這個風力的影響勢必增加，在水電的的搶修這部分也隨時要做好應變相關的措施。