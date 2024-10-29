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美國總統大選進入最後倒數，專家認為無論是賀錦麗還是川普勝選，美中科技戰接下勢必會繼續升級，拜登政府今（28）也宣布，為防止美國資金協助外國發展軍事科技，針對美國投資中國的人工智慧（AI）、半導體、量子科技等可能威脅美國國家安全的領域，敲定了新規定的細節，此項法規預計於2025年1月2日正式生效。現任總統拜登將於2025年1月卸任，近日根據拜登於2023年8月簽署的一項行政命令，推動了限制涵蓋半導體與微電子、量子計算、特定AI系統等領域投資的法規，這項行政命令要求限制美國資金進入中國的關鍵技術領域，而根據最新法規細節，列出特定領域將被禁止投資，並要求相關公司向美國政府通報投資活動情況。這項政策的目標是防止美國資金與技術助長北京可能取得軍事優勢的科技發展，美國屆時將由美國財政部新設立的全球交易辦公室負責監督執行，該法規亦豁免某些投資類別，如公開交易的證券及某些有限合夥人投資。然而，華盛頓智庫安全與新興技術中心的報告指出，美國資金自2015年到2021年間參與了全球中國AI公司17%的投資交易，使該法規的影響更加深遠。美國財政部助理部長羅森（Paul Rosen）強調，美國投資不得用於助力他國發展軍事、情報和網路能力，而AI技術的投資限制取決於用於訓練AI系統的運算能力及預期用途，若AI模型和應用程式涉及軍事用途，美方將禁止美國投資人入股。中國外交部對此則表達強烈不滿，並於10月29日召開例行記者會，表明將採取必要措施捍衛其權益。發言人林劍表示，美方此舉破壞兩國經貿合作氛圍，損害全球供應鏈穩定。中國官方的聲明亦透露，已針對此事向美國提出交涉。香港特首李家超也在香港行政會議前發表言論，指責美國的措施帶有政治意圖，對美國自身利益將造成負面影響。他認為此政策是「損人亦損己」，並警告美方或將為其政策付出代價。