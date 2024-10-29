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▲康芮颱風海上颱風警報在今（29）日17點30分正式發布第1報。（圖／中央氣象署）

▲ 康芮颱風可能到達台灣的時間，預計將在週四（31日）影響最為劇烈。（圖／中央氣象署）

▲今（29）日下午14點，中央氣象署公布的康芮颱風侵襲機率顯示，台灣本島除了基隆市為89%沒突破9成，其餘縣市皆已突破90%。（圖／中央氣象署）

第21號颱風康芮（KONG-REY）持續朝台灣逼近，中央氣象署今（29）日17時30分正式針對第21號颱風發布海上警報，稍後也將舉行記者會說明。而目前全台各縣市未來120小時受到暴風圈侵襲機率，已經有20縣市都超過9成，強風豪雨幾乎確定會影響全台，因此提醒民眾盡早做好防颱準備。第21號颱風康芮（KONG-REY）目前強度為中度颱風，持續西北方向前進朝台灣逼近，中央氣象署在29日下午正式發布「海上颱風警報」，全台各縣市未來120小時受到暴風圈侵襲機率高達9成以上，本島唯一未突破9成的是基隆市的89%。此外，各國預測路徑皆認為康芮颱風將在週四上午從台灣東半部登陸。據氣象署資料，康芮颱風今（29）日下午17時中心位置在北緯 17.8 度，東經 126.6 度，即在屏東鵝鑾鼻的東南方約 720 公里之處，強度仍在增強，近中心最大風速每秒43公尺，相當於 14 級風，瞬間最大陣風每秒 53 公尺，相當於 16 級風，七級風平均暴風半徑280公里，移動速度以每小時14公里速度，向西北進行，向西北進行，持續朝台灣本島東南部逼近，預計將在明（30）日清晨發布陸上颱風警報。今（29）日下午14點，中央氣象署公布的康芮颱風侵襲機率顯示，台灣本島除了基隆市為89%沒突破9成，其餘縣市皆以突破90%，台東更是100%，苗栗以南縣市也都幾乎高達99%，再加上外島縣市連江與澎湖，已有康芮颱風的可能到達時間部分，在明（30）日下午14時間，康芮位置將在台灣東南部外海，到了後天（31日），康芮則已經在台灣本島上空朝台灣海峽前進，週五（11月1日）康芮則已經前往台灣北部。