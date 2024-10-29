交通部觀光署攜手北中南離島等22縣市政府，今日啟動台灣觀光100亮點行銷，由交通部陳世凱部長與觀光署林信任副署長等人，共同推動台灣觀光新亮點，現場準備了桃園拉拉山水蜜桃果乾、屏東客家米食新丁粄以及馬祖藍眼淚特調飲品等5大區域特色茶點，帶領大家透過味蕾環遊台灣。
發表會現場，各縣市以轄區亮點主題推廣各地觀光亮點，其中，連江縣副縣長陳冠人與馬管處黃勢芳處長化身觀光大使出席，邀請全國民眾一起到松山文創園區微策展參觀，搶先探索馬祖3大觀光新亮點，明年春天跳島馬祖，參與「馬祖藍調時光」系列活動，暢享食宿遊購行好康優惠，在山海間體驗最YABA的療癒新玩法。
陳冠人副縣長表示，與世隔絕的山海地景及獨特原生的自然生態，賦予馬祖山海療癒的能量，許多遊客第一直覺想到的，全是夜空下浪潮間發光的藍眼淚。事實上，馬祖4鄉5島，島島驚喜、島島特色，此次推薦的馬祖3大觀光亮點，就是跳島玩家一定不會錯過的亮點，包括媲美奈良的北竿大坵島梅花鹿、充滿奇幻感的莒光坤坵沙灘、令人驚奇的馬祖地質公園自然奇景。
此外，馬祖有1特、2淨、3美，特殊的閩東文化、建築坑道及軍事戰略位置、特別的安靜與乾淨以及特別的美食、美景、美酒，這樣的景色不用出國，只要到馬祖就可以擁有，非常歡迎大家來馬祖有一段專屬邂逅的藍調慢活之旅─4月卡蹓、首選馬祖。
陳副縣長指出，台灣觀光100亮點微策展展出至11月24日，展期最後2日的風格旅遊節，將邀請多次獲得伴手禮獎，以及2023ITCE國際茶咖啡品鑑大賽黑金獎的馬祖優質業者小柒咖啡，在現場提供試吃試飲，歡迎品嚐新鮮直送的馬祖佳釀。
連江縣交通旅遊局說明，今年11月至明年10月期間由各縣市輪流擔任主打星，推出食宿遊購行好康優惠與主題活動，加強推廣各地觀光亮點。連江縣是明年4月的主打星，為了讓更多民眾能參與，「馬祖藍調時光」系列活動於明年3月展開，為期4個月，以「島島有亮點，解鎖新玩法」的形式，透過主題活動串連4鄉5島，包括願望徵選圓夢計畫、踩點打卡集好禮、消費集章抽大獎、跳島兑好禮，要帶領遊客體驗馬祖療癒新玩法。相關訊息將陸續公布，請鎖定馬祖卡蹓趣Facebook粉絲專頁(https://reurl.cc/QEAV5Z)，掌握第一手消息。
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陳冠人副縣長表示，與世隔絕的山海地景及獨特原生的自然生態，賦予馬祖山海療癒的能量，許多遊客第一直覺想到的，全是夜空下浪潮間發光的藍眼淚。事實上，馬祖4鄉5島，島島驚喜、島島特色，此次推薦的馬祖3大觀光亮點，就是跳島玩家一定不會錯過的亮點，包括媲美奈良的北竿大坵島梅花鹿、充滿奇幻感的莒光坤坵沙灘、令人驚奇的馬祖地質公園自然奇景。
此外，馬祖有1特、2淨、3美，特殊的閩東文化、建築坑道及軍事戰略位置、特別的安靜與乾淨以及特別的美食、美景、美酒，這樣的景色不用出國，只要到馬祖就可以擁有，非常歡迎大家來馬祖有一段專屬邂逅的藍調慢活之旅─4月卡蹓、首選馬祖。
陳副縣長指出，台灣觀光100亮點微策展展出至11月24日，展期最後2日的風格旅遊節，將邀請多次獲得伴手禮獎，以及2023ITCE國際茶咖啡品鑑大賽黑金獎的馬祖優質業者小柒咖啡，在現場提供試吃試飲，歡迎品嚐新鮮直送的馬祖佳釀。
連江縣交通旅遊局說明，今年11月至明年10月期間由各縣市輪流擔任主打星，推出食宿遊購行好康優惠與主題活動，加強推廣各地觀光亮點。連江縣是明年4月的主打星，為了讓更多民眾能參與，「馬祖藍調時光」系列活動於明年3月展開，為期4個月，以「島島有亮點，解鎖新玩法」的形式，透過主題活動串連4鄉5島，包括願望徵選圓夢計畫、踩點打卡集好禮、消費集章抽大獎、跳島兑好禮，要帶領遊客體驗馬祖療癒新玩法。相關訊息將陸續公布，請鎖定馬祖卡蹓趣Facebook粉絲專頁(https://reurl.cc/QEAV5Z)，掌握第一手消息。