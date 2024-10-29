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民視新聞傳播群副總經理胡婉玲上月傳出自行請辭，事後其在社群平台自爆「離開，並不是我的選擇」，引起熱議。《NOWnews今日新聞》接獲消息指出，胡婉玲將接任《中央社》社長一職。對此，國民黨立委王鴻薇痛批，胡婉玲不僅本身爭議多，更鬧出許多笑話，近日還因為找印度神童談台灣未來政經情勢引熱議，這次人事令恐拉低國營媒體的信任度，更質疑《中央社》「現在這樣不但是變黨媒，它還可以成為民視的附隨組織」。國民黨立委王鴻薇受訪時指出，胡婉玲在電視圈資歷深，且在民視已經待了快30年才退休，不過，胡婉玲本身爭議性非常大，在網路上都可以看到有關胡婉玲「笑話集」，像是她連經國號跟IDF有何不同都不知道，還曾詢問櫻花鉤吻鮭和綠蠵龜有什麼不一樣。王鴻薇續指，再加上胡婉玲退休後還扯出台內惡鬥，甚至在民視任職期間，與媒體人彭文正間惡鬥鬧上檯面，還傳出霸凌同事等傳聞，近期還因為找印度神童談台灣未來政經情勢引發熱議，「他從民視退休，就立刻把他迎接到中央社當社長，你真的把中央社當成什麼了呢？」王鴻薇再批，況且先前《中央社》報導國會職權修法釋憲案9大法官提不同意見書時，竟輕描淡寫對於違憲不同意的大法官意見，全部都消音、消失，就讓大家質疑《中央社》已經變黨媒，「現在這樣不但是變黨媒，它還可能成為民視的附隨組織」。王鴻薇坦言，胡婉玲在媒體圈笑話實在是太多，這人事命令恐拉低國營媒體的可信度，《中央社》政治傾向是屬於民進黨的，但是要擔任社長，在媒體圈也要有一定的可信度，「讓爭議這麼多，笑話這麼多胡婉玲到中央社，這就是賴清德他的用人哲學？」另一位不具名的國民黨立委也直言，民視意識形態就是偏綠，擔心「那中央社以後會不會整個新聞都民視化？」況且媒體人這麼多，為什麼不任用中天電視台退休的媒體人呢？直呼「中央社現在已經就已經很非常不中立了，如果有綠媒退下來的人去當高層，會不會整個中央社就正式綠化？」