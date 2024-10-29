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民視新聞傳播群副總經理胡婉玲上月傳出自行請辭，離開服務27年的民視，為新聞圈投下震撼彈，事後其在社群平台自爆「離開，並不是我的選擇」，引起熱議。《NOWnews今日新聞》獨家報導，胡婉玲將接任《中央社》社長一職。胡婉玲曾在華視主持政治作戰局的「莒光園地」節目而爆紅，被國外軍官稱為「莒光小姐」。由國防部委託華視教學部製播的「莒光園地」，每星期播出3次，週四首播，週五、週六為重播，除了列為軍中的教學題材，固定有國軍官兵觀賞外，另外也估計約有上萬軍眷人口觀賞，在只有「老三台」的時代收視群龐大，因此能主持「莒光園地」幾乎都是華視當家美女主播。胡婉玲在1989年加入華視，先後擔任政治組記者、新聞部財經小組召集人、育樂組助理導播、執行製作，也曾在華視新聞擔任晨間、午間新聞主播，並主持《華視新聞雜誌》、《莒光園地》等節目。胡婉玲由於曾主持收視率相當高的「莒光園地」，甚至還「紅」到國外去，胡婉玲後來成為民視主播前往泰國採訪時，當地緬甸反政府軍蒙泰軍的軍官都認出她來，還稱她為「莒光日小姐」。胡婉玲除了7度前往被國際社會封鎖的北韓採訪，2017年也曾前往伊拉克報導極端組織伊斯蘭國佔領區的現狀。不過，胡婉玲跑新聞也鬧出不少笑料，有一回播報某條關於「飛機在空中盤旋一周後離去」的新聞時，胡婉玲把新聞用詞「口語化」改成「飛機在空中盤旋一個星期後離去」，令現場工作人員差點笑出來。而胡婉玲在國軍營區採訪時還曾特地換上迷彩服連線報導，至今仍讓一同前往採訪的媒體同業印象深刻。