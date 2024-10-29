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▲2024世界棒球12強賽即將點燃戰火，中華隊正式進入備戰狀態，今（29）日全數球員到齊後，在台北大巨蛋舉辦中華隊開訓儀式。（圖／記者陳云茹攝）

▲2024世界棒球12強賽即將點燃戰火，中華隊正式進入備戰狀態，今（29）日全數球員到齊後，在台北大巨蛋舉辦中華隊開訓儀式。（圖／記者陳云茹攝）

林昱珉隔著螢幕感受到大巨蛋滿場壓力！世界棒球12強賽，中華隊陣中唯一的旅外投手林昱珉，今（29）日來到台北大巨蛋和全隊集合，並進行開訓儀式回憶起上次在台灣投球，林昱珉笑著說道：「應該是國小吧。」林昱珉雖然多次披上中華隊戰袍，但恰好都不是台灣主辦，直到這次參加世界12強賽，才首次回到台灣參加比賽。雖然擔心室內聲音很大，可能會讓自己腎上腺素爆發，因而比較緊張，但林昱珉也期許：「 希望可以把它轉換成動力。」對於目前的身體狀況，林昱珉表示因為時差關係，現在還在調整狀況，明天就會開始進牛棚。最後，有媒體問到林昱珉是否感受到身為中華隊「王牌」的壓力，林昱珉笑著回應：「我不是王牌，短期賽比的不是個人，而是哪個團隊更好，大家都是王牌。」