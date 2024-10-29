林昱珉隔著螢幕感受到大巨蛋滿場壓力！世界棒球12強賽，中華隊陣中唯一的旅外投手林昱珉，今（29）日來到台北大巨蛋和全隊集合，並進行開訓儀式。首次進入到大巨蛋的林昱珉，坦言自己在美國時有觀看中職的精華，即便隔著影片，還是能感受到4萬人滿場的聲量，雖然擔心可能因為腎上腺素爆發而感到緊張，但也希望藉此轉換為投球的動力。
在美國關注台灣大賽 直言巨蛋比想像還大
回憶起上次在台灣投球，林昱珉笑著說道：「應該是國小吧。」林昱珉雖然多次披上中華隊戰袍，但恰好都不是台灣主辦，直到這次參加世界12強賽，才首次回到台灣參加比賽。回台後首次踏入大巨蛋，林昱珉說道：「沒想過台灣會有室內棒球場，有稍微走上投手丘，看一下環境，覺得是個很好的球場，感覺比想像中還要大、還要高。」
他接著說道：「在美國也會看中職的精華，知道最近冠軍戰也在大巨蛋打，雖然隔著影片，還是可以感受到這種人山人海的感覺。」雖然擔心室內聲音很大，可能會讓自己腎上腺素爆發，因而比較緊張，但林昱珉也期許：「 希望可以把它轉換成動力。」
明開始進牛棚 身體狀況比去年好
對於目前的身體狀況，林昱珉表示因為時差關係，現在還在調整狀況，明天就會開始進牛棚。 雖然一路從小聯盟賽季、秋季聯盟投到現在，但因為季中遭遇傷勢影響，所以實際投球局數較少，所以整體狀況比去年備戰亞運時更好。
最後，有媒體問到林昱珉是否感受到身為中華隊「王牌」的壓力，林昱珉笑著回應：「我不是王牌，短期賽比的不是個人，而是哪個團隊更好，大家都是王牌。」雖然預計會在捷克交流賽登板，但他表示：「還是需要觀察身體狀況，若沒有達到自己的感覺，也有可能不會登板。」
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回憶起上次在台灣投球，林昱珉笑著說道：「應該是國小吧。」林昱珉雖然多次披上中華隊戰袍，但恰好都不是台灣主辦，直到這次參加世界12強賽，才首次回到台灣參加比賽。回台後首次踏入大巨蛋，林昱珉說道：「沒想過台灣會有室內棒球場，有稍微走上投手丘，看一下環境，覺得是個很好的球場，感覺比想像中還要大、還要高。」
他接著說道：「在美國也會看中職的精華，知道最近冠軍戰也在大巨蛋打，雖然隔著影片，還是可以感受到這種人山人海的感覺。」雖然擔心室內聲音很大，可能會讓自己腎上腺素爆發，因而比較緊張，但林昱珉也期許：「 希望可以把它轉換成動力。」
明開始進牛棚 身體狀況比去年好
對於目前的身體狀況，林昱珉表示因為時差關係，現在還在調整狀況，明天就會開始進牛棚。 雖然一路從小聯盟賽季、秋季聯盟投到現在，但因為季中遭遇傷勢影響，所以實際投球局數較少，所以整體狀況比去年備戰亞運時更好。
最後，有媒體問到林昱珉是否感受到身為中華隊「王牌」的壓力，林昱珉笑著回應：「我不是王牌，短期賽比的不是個人，而是哪個團隊更好，大家都是王牌。」雖然預計會在捷克交流賽登板，但他表示：「還是需要觀察身體狀況，若沒有達到自己的感覺，也有可能不會登板。」