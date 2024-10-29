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▲黃偉哲請勞工局與經發局等相關局處合作，提供境外生在交通、就業媒合與生活方面的協助，讓人才順利落腳台南。(圖／南市府提供)

台南市領全國之先啟動「境外生訪視關懷服務」，迄今已服務超過4,100名境外生，市長黃偉哲指出，台灣有許多企業領袖與科技人才，都曾經是僑生與境外生，經濟部近期也會大幅招攬AI與半導體相關人才來台。請勞工局與經發局等相關局處合作，提供境外生在交通、就業媒合與生活方面的協助，讓人才順利落腳台南。南市府勞工局結合內政部移民署，扮演三方橋梁，主動介入關懷及協助境外生，先後至嘉藥、遠東、長榮、華醫、崑山、首府、成大、南台等8所大學訪視，面對面了解外籍生之需求或困境，進一步予以協助，另同步至外籍生工讀之企業，了解外籍生實習工作情形，提醒企業勞動條件應注意事項。對此。南市府勞工局於今天市政會議簡報推動「境外生訪視關懷服務」成果。黃偉哲表示，台南是全國第一個實施境外生關懷的縣市，藉由主動訪視，協助包括港澳、外籍等境外生，維護就學與工讀權益。他請勞工局持續與勞動部、移民署、教育部、經濟部等單位保持聯繫，積極辦理入校或到企業訪視與座談，並協助境外生融入台灣社會。黃偉哲也要求勞工局持續落實境外生的關懷訪視，期防範「假實習、真奴工」亂象及保障外籍生就學權益，以強化城市及國家的正面形象。勞工局指出，台南市108年初啟動「新南向關懷訪視」服務，並於111年起更名為「境外生訪視關懷服務」，服務對象不限於新南向學生，將港澳生及各國境外生都納入服務範疇，迄今已服務超過4,100名境外生。