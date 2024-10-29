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立委黃珊珊今（29）日針對台電近3年因燃煤卸貨速度太慢，額外賠償30億元「滯船費」提出質詢。台電回應，卸貨變慢主因是台中室內煤倉去年尚未完工啟用，再加上燃煤安全存量天數增加、燃煤使用量又受到「增氣減煤」所導致，台中煤倉1期完工已大幅改善。黃珊珊表示，台電每年進口的燃煤，因卸貨太慢必須支付滯船費，從2021年約2億元、2022年增至7億元，2023年卻暴增到20億元，三年內賠償將近30億元，直言「20億、30億賠償，拿來蓋倉庫都蓋完了。」對此，經濟部長郭智輝表示，此事一定會嚴查，這是不應該發生的問題。台電說明，國內燃煤電廠法定安全存量為30天，但考量到能源安全，台電調高至45天，但同時間「增氣減煤」政策，燃煤使用量大幅度減少，因此必須要增加庫藏空間。然而，去年因台中電廠室內煤倉因故延遲，導致庫藏量受到影響，出現滯船費暴增至19億元。今年因台中室內煤倉1期完工，狀況已大幅改善，預估今年滯船費虧損可收斂至4億元以內。