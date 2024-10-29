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▲林思宇在劇中飾演性愛分離的「Pony」。（圖／記者吳翊緁攝）

▲▼陸夏（左）面對劉品言（右）很害羞，無法對視超過20秒。（圖／記者吳翊緁攝）

▲《妮波自由式》多元CP大集合，號稱有著衝破台劇天化板的尺度。（圖／記者吳翊緁攝）

林思宇、陸夏、莊凱勛、劉品言、張書豪、夏騰宏等人今（29）日出席新戲《妮波自由式》上線記者會，劇中林思宇有許多約砲場景，其中一名對象找來職業AV男優演出，對方專業到直接問需不需要給反應，三點全露讓林思宇嚇壞，而劉品言第一次小螢幕女女戀獻給陸夏，笑說有次陸夏摸到她耳朵，讓她整張臉瞬間漲紅。林思宇在劇中其中一名約砲對象找來AV男優客串演出，男優「三點全露」真槍實彈上陣，林思宇害羞說，「他（男優）很專業問是不是要起一些反應給我們？他可以50% 、70% 還是100%的狀態，他是可以控制的。」但最後要求他不需要勃起，只要全裸就好，之前新聞用「勃大莖深」來形容男優的身材，林思宇加碼爆料，「他『起來』的時候是會打到機器的。」惹眾人大笑。另外，劉品言第一次女女戀的戲就獻給《妮波自由式》，她表示原本很期待陸夏主動撩她、摸她，沒想到有次陸夏不經意地摸到她的耳朵，讓她瞬間被電到，也才發現其實來不來電這件事，不一定跟性別有關。但陸夏在面對劉品言其實超害羞，完全無法看她超過20秒，陸夏說，「我很喜歡有反差的人，言言姐像大姐姐，但有時候又很像小女人。」