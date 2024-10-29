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由日本插畫家nagano創作的《吉伊卡哇 這又小又可愛的傢伙》（下簡稱「吉伊卡哇」）近來在亞洲掀起熱潮。而日本首間「吉依卡哇麵包店」（ちいかわベーカリー）也在今（29）日於東京原宿表參道登場。除了有販售各式商品之外，還推出了多款全新餐點，其中劇中出現的「郎」拉麵也做成麵包，日媒記者實際前往品嚐，直呼蒜味超濃厚。由插畫家nagano創作的《吉伊卡哇 這又小又可愛的傢伙》，描述略帶害羞、性格溫柔的主角吉伊卡哇與朋友小八貓、兔兔等富有個性的角色間的故事，深受大人與小孩喜愛。而以「吉伊卡哇」為主提的常設商店「吉依卡哇麵包店」也在29日時，於東京表參道正式開幕，店內設計以柔和的粉紅色為基調，除了可以在店裡看見許多專為這間店繪製的插畫設計，一踏入店裡，還有吉伊卡哇、小八貓、兔兔等角色迎接。「吉依卡哇麵包店」推出了許多原創商品，包括變成麵包造型的「吉伊卡哇」角色娃娃、收納包，以及有著穿上麵包店制服的吉伊卡哇圖案的托盤和T恤等多種商品。此外，「吉依卡哇麵包店」還有20多種全新餐點，包括擠入卡士達醬的「吉伊卡哇麵包」、口感鬆軟、夾入小八貓餅乾與巧克力奶油的「小八貓法式麵包」，店內販賣的麵包皆是以「吉伊卡哇」的角色為靈感進行設計。除了可愛到讓人捨不得吃的造型麵包、餅乾、吐司之外，其中最具亮點的是以「吉伊卡哇」中的拉麵店「郎」為靈感所設計的「郎麵包」，販賣區域還打造成攤販的形式，展示餐具及烹飪用具等，並讓角色風師爺來接待。「郎麵包」以拉麵碗來承裝，上頭放有滿滿的豬肉、蔬菜以及拉麵麵條。負責人表示，在麵條選擇上考慮了方便食用、又不損害「郎」的特色，並保持一定的「罪惡感」，搭配麵包進行多次試驗，最終調配出合適的麵條、醬料與大蒜的組合。談到用麵包來呈現「郎」的靈感時，負責人解釋，「就像炒麵麵包確立了其作為『小菜麵包』的地位，我認為將『郎』放上麵包的話，會有成為經典產品的潛力。」日本電視台記者實際前往品嚐「郎麵包」，還沒吃就聞到濃濃大蒜撲鼻，試吃後表示，「麵包帶有濃厚的大蒜風味，口感與炒麵麵包類似，吃起來非常享受。」