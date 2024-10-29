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依中央氣象署預報指出，中颱康芮逐漸接近臺灣，易有強風降雨發生，臺南市政府今(29)日下午召開「康芮颱風臺南市政府防颱整備會議」，市長黃偉哲主持，要求市府團隊及37區公所嚴陣以待，加強防颱整備工作，他也呼籲市民隨時留意颱風動態，預作防颱準備，保障自身安全。依據氣象資料顯示，康芮颱風影響臺灣時間將落在10月30日至11月2日之間，尤其10月31日、11月1日最為接近臺灣，所帶來風雨也最大，影響也會最為嚴重，他已要求市府團隊包含消防局、水利局、工務局、環保局及37區公所等持續落實相關防汛防颱整備工作，他也呼籲市民朋友「多一分準備，少一分災害」，預做防颱準備，保障自身安全。有鑑於颱風來襲，經常造成農業災損，黃偉哲指示農業局應事先確實掌握轄區內農作物栽種情形，以便在災後迅速協助受災農友申請相關補助，節省時間及行政流程，保障其權益。秘書長兼災防辦主任方進呈也要求水利局確實檢查抽水機運作及密切監控易淹水地區；針對颱風可能帶來的強陣風，相關機關加強加固路樹、招牌和圍籬，特別是大型廣告招牌、看板和工地圍籬，並修剪路樹、預先配置防水擋板與砂包、落實清理水溝蓋及落水口樹葉與雜物阻塞等清淤作業，做好災害應變準備。他同時要求水利局檢查抽水機運作及密切監控易淹水地區。災防辦執行秘書王雅禾強調，由於東北季風及康芮颱風外圍環流影響，10月31日(四)至11月1日(五)台南市各轄區恐有陣雨及大雨，山區則是局部豪雨，沿海地區及局部山區留意有10-11級強陣風，請民眾持續留意颱風動態，預先做好防颱措施，建議外出前可運用「台南水情即時通」手機APP，或至中央氣象署查詢雷達回波圖參考天候概況規劃行程，如遇任何災情，可隨時撥打119、110或市民服務專線1999進行通報。