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2024年MLB世界大賽，洋基隊球迷一直耐心等待明星強打者 Aaron Judge 展現例行賽的驚人實力，可惜未能如願，且一次又一次令人失望。世界大賽G3負責洋基轉播的John Sterling ，因為誤判 Judge 的一次飛球而興奮過早，意外成為調侃的對象。Judge 在季後賽的表現遠不如例行賽，打擊率僅為0.150。在世界大賽前兩場比賽，他九次上場打擊，僅擊出一支安打，六次被三振。世界大賽G3 Judge 第二次上場打擊，揮出一記左外野飛球，讓現場觀眾和播報員一度以為他終於突破低迷狀態，擊出了深遠全壘打。Sterling 當時興奮地說道：「球飛出去了！深左中外野！」然而，飛球最終被藍鳥外野手 Teoscar Hernandez 接殺，讓 Sterling 和球迷一同失望。Sterling 在實況中隨後坦承：「喔，我真的被騙了！以那個揮棒和球飛向左外野的角度，我以為這是一支全壘打。但事實上，它連接近全壘打都算不上。」值得一提的是，Sterling 今年早些時候已宣布退休，但為了洋基的季後賽之旅重新回到播報席。雖然 Judge 的揮棒一度讓人以為他重現了例行賽的全壘打風采，但他的季後賽低潮仍然未能打破。如果 Judge 不能盡快找回狀態，洋基本季的世界大賽希望可能會隨著 Sterling 再次退休而結束。