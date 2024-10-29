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民視新聞傳播群前副總經理胡婉玲於《民視》27年光陰卻在上月黯然下台，事後胡婉玲也在社群平台坦言「離開，並不是我的選擇」，字裡行間透露對老東家的不捨之情，《NOWnews今日新聞》接獲消息指出，《中央社》明日將宣布人事令，胡婉玲將接任社長一職。對此民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，若傳聞屬實相信她能發揮新聞專業，也期待她的表現；綠委莊瑞雄則說，胡在新聞媒體資歷絕對是夠份量擔任社長，相信是適才適所。《NOWnews今日新聞》獨家報導《中央社》將在明日宣布人事令，董事會擬通過胡婉玲接任社長一職。對此吳思瑤表示，胡婉玲在新聞界有相當的資歷，若傳聞屬實將來進到行政部門處理《中央社》新聞業務，相信她能發揮新聞專業，也期待她的表現。莊瑞雄則說，胡婉玲從過去國民黨到民進黨執政至今，在媒體圈扮演很重要的角色，相信在這個環境下，若擔任《中央社》社長，能夠持續堅守新聞自由，秉持「正確、領先、客觀、翔實」的基本原則，強調胡婉玲在新聞媒體資歷絕對是夠份量擔任社長一職，相信是適才適所。