我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣國際造船公司召開臨時董事會，通過重大人事案，總經理一職由該公司副總經理蔡坤宗升任。(資料照／記者黃守作攝)

▲台灣國際造船公司董事長黃正弘說明該公司副總經理蔡坤宗升任總經理，必能開啟台灣國際造船公司新篇章。(資料照／記者黃守作攝)

台灣國際造船公司於今(29)日召開臨時董事會，會中通過重大人事案，原副總經理蔡坤宗升任總經理，並兼任子公司台船防蝕公司董事長，遺缺由執行長余茂華接任副總經理，期朝健康永續方向前進。台灣國際造船公司於今(113)年8月28日，由黃正弘接任董事長後，陸續派任所屬子公司與轉投資公司之高階營運管理團隊人事，積極推動公司集團內部改革，更就未來可能面臨的各項艱鉅問題，制定相對應的處理策略與解決方針。台灣國際造船公司董事長黃正弘期許及要求，新高階營運團隊到位後，能運用全新概念，調整公司集團財務體質，以及率領基隆廠、高雄廠全體同仁團結打拚，以步上正常營運的軌道，朝健康永續的方向前進。台灣國際造船公司董事長黃正弘並說明該公司副總經理蔡坤宗升任總經理的情形，他說，新任總經理蔡坤宗自民國79年進入台船公司，從基層設計工程師做起，歷練設計、物料採購、業務等單位主管，目前擔任潛艦國造專案督導副總職務，今年並獲得四等卿雲勳章，工作經驗豐富、歷練完整。黃正弘指出，蔡坤宗於今(29)日上任後，將全力推動台船公司內部各項降低成本與提升競爭力的措施，相信必能開啟台灣國際造船公司新篇章。至於新任副總經理余茂華自民國82年進入台船公司，歷任船體廠、艤裝廠、企劃處、管理處及業務處等單位，目前擔任海昌專案PMO執行長，後續將接替原蔡坤宗總經理職務，負責督導後續「潛艦國造」之海昌專案執行。黃正弘並指出，台船公司近年來由於受船價不佳、新冠疫情蔓延，以及烏俄戰爭等因素影響，導致原物料採購價格、人事費用與間接成本等相關支出增加，同時配合政府政策，承攬多型原型艦公務艦艇，致整體營運狀況不佳，但自今年下半年，船價已大幅上揚，加以新台幣貶值，因此，台船公司營運有望逐漸走出谷底，業績訂單已達2030年，是值得期待的蛻變契機。