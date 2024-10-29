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▲本屆東京影展的主競賽評審團，由梁朝偉（中）領軍，他每週上戲院看電影的習慣，獲得歐洲女星齊雅拉馬斯楚安尼（右一）的敬佩。（圖／摘自YouTube）

正在進行中的本屆東京影展，請來曾獲坎城影帝、金馬影帝、香港電影金像獎影帝等殊榮的梁朝偉，擔任主競賽單元的評審團主席。雖然以他的資歷和專業表現，絕對有資格扛下這個重任，他還是自謙和其他的評審團成員在看片時一邊評選心目中的得獎者以及交流看法，讓他感到自己書念得不夠多，也覺得自己不夠聰明。更難得的是，儘管已是像他這樣備受推崇，他透露每週還是去戲院看4、5次電影，這習慣從年輕的時候就保持到現在，連另一位評審、歐洲女星齊雅拉馬斯楚安尼都直呼「令人欽佩」。今年的東京影展主競賽評審團成員除了梁朝偉與齊雅拉之外，還有日本女星橋本愛、香港名導杜琪峯等。梁朝偉表現出謙和的態度，坦言平日看電影的頻率雖然高，可是看片子之後要評選得獎名單，仍然跟只是輕鬆看一部電影的感覺很不同，擔任影展評審會讓他在看片過程裡覺得焦慮。而和他合作過《暗花之殺人條件》等片的名導杜琪峯，卻有不一樣的想法，認為過去看片前如果抱有期望或是一些預期心態，最後往往失望，因而他現在都會盡量不帶任何想法去欣賞電影。來到東京，對他來說也是頗有樂趣，因為他很享受東京豐富的美食，與梁朝偉也會互相交換彼此喜歡的店家名單，對他來說，這次的收穫不只是能看到一堆新片，也包含在看片之外，大啖美食的歡樂時光。著名的歐洲女星齊雅拉馬斯楚安尼，則表示在疫情過後，觀眾欣賞電影的方式與管道都已改變，現在像梁朝偉這樣很堅持常上戲院的人，已經越來越少，堪稱難能可貴，她自己非常欽佩那些還在捍衛影展活動的人們，因為影展不只是發掘優秀影人的場合，也是發現和一群不認識的人一起在戲院裡共同享受美好觀影體驗的機會。