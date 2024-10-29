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▲士林夜市每到假日人潮眾多，是外國觀光客來台必去的景點之一。（圖／翻攝自士林夜市臉書）

夜市一直以來都是外國遊客來台灣必訪行程，其中士林夜市更是國際知名度最高的夜市，在2023年吸引至少吸引百萬名國際旅客到訪。近期卻有日本遊客在社群媒體上分享逛完士林夜市之後，只有「意外地貴」的評語，貼文也引爆大批網友感慨表示：「無法反駁」。據觀光署在８月份公布的2023年度「來台旅客消費及動向調查報告」，在去年來台的648萬6951人次的國際觀光客中，有超過7成8旅客曾前往夜市，其中最多去過的就是「士林夜市」，37.86%觀光客會到當地朝聖，換算下來約有240萬人次前往，國際知名度最高的台灣夜市絕非虛名，饒河街夜市則是28.61%、寧夏夜市16.75%，國際知名度遠遠不如士林。不過在近期，就有台灣網友在社群平台Threads分享一張日本遊客在士林夜市打卡的IG限時動態，對方直接拍下士林夜市的招牌並留下「意外地貴（意外と高い）」的評語，還留下汗顏表情，無奈之情表露無遺。這也讓原PO忍不住大喊：「請台灣人不要再帶外國人去士林夜市了，讓朋友當盤子留下印象是很不好的行為」，貼文曝光後，也引發一票台灣網友共鳴，「我是士林人，士林夜市真的不要再去了，改搭捷運去寧夏 」、「我也覺得士林後來變好貴哦，喜歡的店也都倒了」、「完全無法反駁，不知道為什麼一堆外國報導還在推士林夜市」。實際查看士林夜市的Google評價，在累積多達1.6萬則評論中維持著4.1顆星的評價，評論內更可以看到大量的日文、英文、韓文評語，而實際查看內容，可以發現仍有不少觀光客給予士林夜市好評，「這是一個充滿活力的空間，食物也很美味」、「小遊戲攤位可以感受到昭和時代感」。但也有人坦言「只是人潮很多，並沒有什麼特別的」、「如果我必須選擇的話，我更喜歡饒河夜市」、「重複的菜色很多，味道差異也不是很大」。