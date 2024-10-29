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▲類鼻疽常見病徵包括發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及淋巴結腫大，可導致皮膚膿腫、肺炎、腦炎、敗血症，需儘速以適當抗生素治療。（圖／疾管署提供）

衛福部疾病管制署今（29）日公布國內上週新增3例山陀兒颱風後本土類鼻疽病例(其中1例死亡)，均位於高雄市，年齡介於 40餘歲至70餘歲，3例均具糖尿病或慢性腎病等慢性病史，發病日介於10月11至22日，其中2例無汙水淤泥接觸史，因發燒、呼吸喘等症狀就醫，均住院以抗生素治療中。死亡個案為60多歲男性，接觸史不明，10月22日因呼吸喘就醫，當日因敗血性休克、嚴重肺炎、呼吸衰竭不幸死亡。疾管署呼籲，糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損者等高風險族群，感染後重症機率較高，如有發燒、胸痛、咳嗽等症狀應儘速就醫，即早診斷與治療。疾管署表示，今(2024)年國內已累計101例本土類鼻疽確定病例，其中20例死亡，為歷年同期最高，本土病例以65歲以上(59例)和50-64歲(31例)為主要年齡層，分布縣市以高雄市(77例)為多，其次為臺南市(10例)、屏東縣(4例)和臺中市(4例)，其中69例於凱米颱風後1個月內發病，6例於山陀兒颱風後發病。疾管署說明，類鼻疽是由類鼻疽桿菌引起，潛伏期平均為9天，短則數小時，亦可長達21天，該菌存在於土壤、水池及積水環境中，主要由皮膚傷口接觸受病原菌污染的土壤或汙水傳染，而颱風後因強風暴雨易使土壤和泥水中的類鼻疽桿菌暴露於地面並更易傳播，且常為吸入性感染，於颱風後一個月內確診個案增加。疾管署指出，依中央氣象署發布資料，預測近期康芮颱風將於10月31日至11月1日通過臺灣或鄰近海域，且不排除中心登陸臺灣的可能，受外圍環流影響可能帶來大量降雨，疾管署呼籲高風險民眾颱風天應儘量待在室內並避免開窗及建議於室內外皆佩戴口罩，避免吸入空氣中帶有病菌的塵土或水滴，並應做好個人防護措施，避免皮膚、傷口直接接觸受汙染塵土、土壤及汙水，降低感染機會。疾管署提醒，感染類鼻疽症狀表現差異極大，可能為無症狀，而常見病徵包括發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及淋巴結腫大，可導致皮膚膿腫、肺炎、腦炎、敗血症，需儘速以適當抗生素治療，請民眾務必留意自身健康狀況，如出現疑似症狀時，尤其高風險族群，應儘速就醫並告知汙水、汙泥相關暴露史，以及早診斷獲得妥善治療；醫師診療遇有疑似個案，應儘速評估給予抗生素治療並於24小時內通報及採檢送驗，以利衛生單位採取防治措施。