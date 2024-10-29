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▲路邊地板上有個被人丟棄的寵物坐墊，一隻流浪橘貓小心翼翼地躺在上面，將身體縮成一團取暖，貌似非常滿意柔軟的墊子，但同時雙眼睜大警戒著四周，令人看了相當心疼。（圖／翻攝自微博）

流浪貓狗平時在野外生活，習慣撿路邊用品來使用，畫面令人格外心酸。中國就有一隻流浪橘貓，在路邊發現了別人不要的寵物床，滿意地窩在上面享受柔軟觸感，但又相當警戒四周動靜，僅僅一張照片就讓網友心疼不已，紛紛感嘆「這可能是牠這輩子第一次摸到軟墊」、「對於流浪貓來說，每一樣東西都可能是寶貝」。一名網友日前在微博發文，寫下「別人家裡貓咪不要的丟出來，可憐的小流浪卻把它當成寶貝。」只見路邊地板上有個被人丟棄的寵物坐墊，一隻流浪橘貓小心翼翼地躺在上面，將身體縮成一團取暖，貌似非常滿意柔軟的墊子，但同時雙眼睜大警戒著四周，令人看了相當心疼。原PO也表示，現在天氣逐漸變冷，希望所有浪浪都能平安健康。照片曝光後，立即引起一片熱議，許多網友不捨喊，「也許是好心人給的」、「看到這張照片真的很心酸，我們家的貓總是挑剔這個不要那個不要的，但對於流浪貓來說，每一樣東西都可能是寶貝」、「這可能是牠這輩子第一次摸到軟墊」、「希望這個冬天，所有小流浪都能遇見心軟的神」。