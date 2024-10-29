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▲因為生意冷清，艾嘉食堂的員工們林柏宏（左起）、張艾嘉、王大陸、柯佳嬿、楊祐寧竟跑去踏浪。（圖／泰坦星文創影視）

▲隔壁餐廳小開現身，經理楊祐寧前去應戰。（圖／泰坦星文創影視）

實境節目《艾嘉食堂》由張艾嘉、柯佳嬿、王大陸、楊祐寧到蘇梅島開餐廳，實習生林柏宏在第3集加入後，團隊展現更強大的向心力與合作精神，但林柏宏過於積極的表現讓節目充滿意外和笑料，被大家稱為「問題擔當」。開店的上半天，艾嘉食堂的生意異常冷清，讓團隊成員們感到疑惑不解，「明明昨天生意還滿好的啊？」就在大家懷疑是哪邊出了問題，隔壁餐廳老闆的兒子前來探店，成了意外的「客人」，為冷清的食堂注入一絲活力，這位鄰居不僅品嚐了艾嘉食堂的冬瓜系列飲品，還對特製的春捲讚不絕口，稱其為菜單上的「No.1」，該客人不僅沒有競爭者的防備對手心態，遇到現場有客人沒辦法付現金，特別出借餐廳的QRCODE來「支援收銀」，讓艾嘉食堂的團隊們感嘆：「真的是遇到好鄰居。」這位年輕的老闆也透露，自家餐廳的員工都非常喜歡王大陸，甚至稱他為「Super Idol」，王大陸也努力攬客，頻頻為客人獻唱抖音神曲《熱愛105°C》的洗腦歌詞「Super Idol的笑容」並親切與大家合影，成為食堂裡的看板人物。第4集中，林柏宏無疑成為全場的「問題擔當」，甚至被團隊戲稱為餐廳營業問題的「主事者」，林柏宏不僅在烤雞蛋糕時忘記開火，還給出爆量的鮮奶油，讓王大陸和楊祐寧忍俊不禁。柯佳嬿也在料理時故意開玩笑道：「今天的春捲怎麼這麼容易碎，是不是因為林柏宏做的？」這些對小幫手產生的疑問，讓林柏宏更加積極想證明自己。接待客人時，林柏宏信心滿滿的介紹菜單，卻沒想到客人最後選擇去了隔壁餐廳，讓他困惑不已：「剛剛是哪裡出了問題？」楊祐寧則打趣道：「你太帥了，讓他們有距離感！」令林柏宏哭笑不得，無奈接受這個「美麗的錯誤」。林柏宏也表示，本來以為餐廳生意會忙得不可開交，沒想到卻清閒的出奇，他意外有了很多時間跟客人聊天，甚至還跑去盪鞦韆，全體成員還一起去海邊踏浪玩沙，這也讓楊祐寧不禁向他開玩笑說：「今天這樣的生意，你明天還好意思走嗎？」為了挽救當天的營業額，老闆張艾嘉決定延長營業時間，試圖靠晚間客流扳回一城。隨著傍晚來臨，餐廳終於迎來大批追逐夕陽的客人，這也讓新的挑戰接踵而至，除了人氣飲品冬瓜茶迅速售罄，刈包也因為酸菜供應不足而一度無法順利出餐，讓廚房陷入一陣手忙腳亂，幸好團隊已經慢慢培養出默契，忙中有序的解決問題。《艾嘉食堂》第4集將於本週六晚間8點在三立都會台播出，Netflix週六晚間10點上線，華視主頻則於隔週六晚間8點播出。