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民視新聞傳播群前副總經理胡婉玲於《民視》27年光陰卻在上月黯然下台，事後胡婉玲也在社群平台坦言「離開，並不是我的選擇」，字裡行間透露對老東家的不捨之情，《NOWnews今日新聞》接獲消息指出，胡婉玲將接任社長一職，對此《中央社》今（29）日下午發出新聞，說明董事長李永得證實，已向董事會提名胡婉玲出任新任社長，明日由董事會進行討論與確認後正式底定。關於《NOWnews今日新聞》報導胡婉玲將接任《中央社》社長一職，《中央社》下午發出新聞證實，李永得今日表示，已向董事會正式提案，提名胡婉玲出任社長，提案預定於明日上午董事會議程中排案討論，待董事會通過後，隨即進行人事發布與聘任作業。胡婉玲自1989年踏入新聞圈擔任《華視》政治組記者，曾任晨間、午間新聞主播，並《華視新聞雜誌》、《莒光園地》等節目，在1997年跳槽到《民視》擔任專案召集人兼主播，一路爬升成為新聞傳播群副總經理，在《民視》27年時間，如今卻傳出「被離職」黯然下台。中央社前社長曾嬿卿於去年接任，更是《中央社》百週年以來首位女性社長，接任一年多時間，今年8月請辭生效，由副社長陳正杰暫代社長職務，而社長懸缺也在新聞圈討論沸沸揚揚。如今《中央社》也證實向董事會正式提案，提名胡婉玲出任社長。