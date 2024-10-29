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2024高雄萬聖節原規劃自10月25日至11月3日在凹子底森林公園辦理10日活動慶典。因應「康芮颱風」來襲，高市府教育局今(29)日宣佈，考量到活動中22公尺高的大南瓜高度與周遭電力設備影響，以及凹子底公園周圍建築與用路人安全，今日為展出的最後一天，今晚的燈光秀結束後，大南瓜、燈海大道與周邊設備即刻進行撤場作業。高市府教育局指出，高雄萬聖節今年擴大舉辦，自10月25日開幕至今，短短五天已吸引逾20萬人次到場同歡。尤其大南瓜雷射燈光秀會是本年度最夯打卡點，燈海大道更是吸引網美搶點打卡合照。此外，萬聖節活動中的遊街派對、連兩天提前完售的萬聖市集、南瓜舞台、孩子們最愛的彩繪馬路活動安排，都廣受市民及跨縣市民眾高度讚揚。因應康芮颱風來襲，2024高雄萬聖節活動今(29)日為展出的最後一天，今晚的燈光秀結束後，大南瓜與燈海大道即刻進行撤場作業，尚未到場觀賞的民眾可於今晚下班下課後，共同到凹子底公園見證屬於高雄萬聖節最美好的回憶。高市府教育局也強調，請市民朋友留意颱風動向，提前做好防颱準備。