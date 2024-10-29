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▲康芮颱風預計的走向。（圖／氣象署提供）

▲康芮颱風最新的衛星雲圖，已經看得出明顯的颱風眼。（圖／翻攝中央氣象署）

▲康芮颱風預計會在週三晚間開始出現明顯的降雨。（圖／氣象署提供）

▲康芮颱風預計明晚開始影響台灣，會持續到週五清晨。（圖／氣象署提供）

康芮颱風（國際命名：KONG-REY）在今（29）天凌晨增強為中度颱風，今傍晚17:30發布「海上颱風警報」，預計最快明（30）日清晨5:30會發布陸上颱風警報。中央氣象署預報員林伯東科長表示預計觸陸時颱風暴風半徑可能會達到300公里，接近強烈颱風等級，風雨影響的時間會從週三晚上開始一直到周五白天，其中週四整個台灣都會籠罩在暴風圈裡。根據氣象署資料，康芮颱風以每小時14公里速度，向西北進行，近中心最大風速每秒43公尺，相當於 14 級風，瞬間最大陣風每秒53公尺，相當於 16 級風。七級風平均暴風半徑 280 公里，十級風平均暴風半徑 90 公里。氣象署預測週三開始受到颱風外圍環流影響，宜蘭、花蓮就會感受到明顯雨勢，預計颱風經過的週四、周五兩天，整個台灣風雨都會很有感，東半部迎風面甚至會雨下到發紫，會來到豪雨以上等級。🟡康芮颱風／路徑過去3小時強度略為增強，目前中心在鵝鑾鼻東南方海面，向西北移動，對巴士海峽及臺灣東南部海面將構成威脅，此颱風未來強度有增強且暴風圈有擴大的趨勢。預計11 /1會通過臺灣。🟡康芮颱風／規模康芮颱風目前颱風暴風半徑是280公里，預計觸陸可能會增胖到300公里，強度甚至接近到強烈颱風。🟡康芮颱風／登陸預計明(30)天深夜～後(31)天清晨觸陸，從恆春、花東一帶。🟡康芮颱風／雨量康芮颱風持續變化，結構增強且暴風範圍擴大，影響降雨時間有提早且雨勢加劇，影響時間會提早從明(30)晚宜蘭、花蓮降雨快速上升到豪雨等級，週四全台降雨廣泛，東部需要留意「豪雨以上」等級，週五白天視颱風減弱速度，若颱風散的不快，中南部會出現大雨等級的降雨。🟡康芮颱風／遠離11/1（五）白天是颱風逐漸消散的過程，天氣會恢復正常的東北季風型態。🟡康芮颱風／降雨趨勢分析❗10/30（三）白天：颱風接近後受颱風外圍環流影響，北部、東部降雨增加，台北、新北、基隆、桃園、宜蘭、花蓮有局部大雨或豪雨，沿海岸風浪增強伴隨著長浪出現。❗10/30晚（三）～11/1（五）清晨：暴風圈影響全台各地，需要嚴防強風豪雨，北部、東部風雨轉強，逐漸擴至全台，週四到周五清晨台灣風雨最強，❗11/1（五）早上：風雨稍緩，西半部和離島需要留意風雨，海面風浪還是很大。🟡康芮颱風／風量臺灣各沿海及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有長浪發生，各海面及巴士海峽風浪亦將逐漸增大。今(29)日東北風明顯偏強，蘭嶼易有10至11級強陣風，桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、綠島、澎湖易有9至10級強陣風，馬祖亦有8至9級強陣風，基隆北海岸、東部、東南部沿海空曠地區及金門亦有較強陣風；明(30)日颱風外圍環流影響，蘭嶼、綠島、澎湖將有11至12級強陣風，臺南以北沿海空曠地區及恆春半島、馬祖有9至10級強陣風，尤其苗栗至雲林沿海空曠地區有11級左右的強陣風，東半部沿海空曠地區及金門有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。