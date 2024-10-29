《原子少年2》（原少A2）11月9日將在北流TERA舉辦演唱會，10月26日中午11點門票一開賣就搶購一空，恰巧11月9日也是《原子少年2》的總決賽播出日，官方決定將總決賽搬上大銀幕，要在大直美麗華舉辦「決賽特映會」，少年們皆會出席和粉絲一起看決賽，共同見證原子少年第二屆冠軍的誕生。
本次演唱會在北流TERA舉行，場地、設備全面升級，1300個席位搶購一空，顯示原子熱潮不減。這次演出同樣準備眾多精彩福利，觀看全員彩排、親簽拍立得、明信片、獨家專屬周邊，以及最受歡迎的擊掌券，都將於今天10月29日晚上7點開賣，粉絲們摩拳擦掌，勢在必得。
而上週播出的學長合作賽下半集更加精采，「小行星」的陳彥旭在舞台上分享參賽以來的心路歷程，從默默無聞到現在漲粉逾1萬4，「這件事真的不是我一個人可以做到的，能走這麼遠，都要謝謝大家喜歡我、喜歡我的表演」，他說到一半情緒湧上，流下感動的淚水，真摯喊話所有粉絲：「很感謝大家喜歡我，沒有你們喜歡我，真的不知道我可以走到哪。」突如其來的真情流露讓在場觀眾都相當感動。
全能男團FEniX本次賽制與「克卜勒」合作，下半場帶來最走心的抒情曲《翻不到下一頁》，100%開麥演出讓全場為之動容，歌詞由「克卜勒」選手洪暐親自填寫，身為經常為節目歌曲寫詞的他來說，這次填詞也遇到一些困難，但多虧製作人給予寫作方向，才能順利完成這首抒情歌曲。
賽制尾聲壓軸登場的是學長VERA與「天狼星」和學長Saturnday與「風行者」的PK組合，兩隊接連炸裂全場的演出，讓導師們直呼太難評。「風行者」的花花在台上即興演出，也讓導師們非常驚喜，認為在緊張的比賽中還能游刃有餘的即興表現非常難得，而VERA和「天狼星」也拿出相當精采的表現回應對手，全場為之沸騰，連在第二現場觀賽的選手們也受到感染，兩團的表現讓導師們難以分出高下，最終雙雙皆獲得五位導師的滿分，順利晉級下一場賽制。
馬上行動力挺 ：https://hidol.fan/atomboyz
《原子少年2》播出資訊：
8月24日起
每週六晚間08點：TVBS歡樂台、TVBS精采台、LINE TV首播
每週六晚間10點：中華電信MOD、Hami Video、愛奇藝iQIYI、LINE TV上線
8月30日起，每週五晚間10點：中視播出
8月31日起， 每週六晚間6點：《原子少年2 ATOM BOYZⅡ》官方Youtube頻道彩蛋版正片上架
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而上週播出的學長合作賽下半集更加精采，「小行星」的陳彥旭在舞台上分享參賽以來的心路歷程，從默默無聞到現在漲粉逾1萬4，「這件事真的不是我一個人可以做到的，能走這麼遠，都要謝謝大家喜歡我、喜歡我的表演」，他說到一半情緒湧上，流下感動的淚水，真摯喊話所有粉絲：「很感謝大家喜歡我，沒有你們喜歡我，真的不知道我可以走到哪。」突如其來的真情流露讓在場觀眾都相當感動。
全能男團FEniX本次賽制與「克卜勒」合作，下半場帶來最走心的抒情曲《翻不到下一頁》，100%開麥演出讓全場為之動容，歌詞由「克卜勒」選手洪暐親自填寫，身為經常為節目歌曲寫詞的他來說，這次填詞也遇到一些困難，但多虧製作人給予寫作方向，才能順利完成這首抒情歌曲。
賽制尾聲壓軸登場的是學長VERA與「天狼星」和學長Saturnday與「風行者」的PK組合，兩隊接連炸裂全場的演出，讓導師們直呼太難評。「風行者」的花花在台上即興演出，也讓導師們非常驚喜，認為在緊張的比賽中還能游刃有餘的即興表現非常難得，而VERA和「天狼星」也拿出相當精采的表現回應對手，全場為之沸騰，連在第二現場觀賽的選手們也受到感染，兩團的表現讓導師們難以分出高下，最終雙雙皆獲得五位導師的滿分，順利晉級下一場賽制。
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《原子少年2》播出資訊：
8月24日起
每週六晚間08點：TVBS歡樂台、TVBS精采台、LINE TV首播
每週六晚間10點：中華電信MOD、Hami Video、愛奇藝iQIYI、LINE TV上線
8月30日起，每週五晚間10點：中視播出
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