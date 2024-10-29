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國內普遍出現缺工問題，其中「以人為本」的服務業衝擊最大。對此，中華民國全國商業總會今（29）日召開「服務業缺工座談會」邀請勞動部長何佩珊共同解決缺工問題。商總理事長許舒博期盼，無論是開放移工、外籍生，或是調整工時，政府年底前就能提出解方，別再拖到明年。此次座談會邀請40個以上商業同業公會代表，經濟部、勞動部、交通部觀光署等單位出席，提出26個報告案，反映各行各業缺工情況。何佩珊致詞表示，勞動部絕對有責任協助企業解決缺工問題，可是缺工問題相當複雜，包括少子化、疫後出現新型工作型態，以及全球搶工潮，「我們服務業部門在我們台灣事實上也是相當辛苦的，因為一直很少被關愛，大家都是憑自己本事，一點一點地打拚起來。」但她強調，缺工必須對症下藥，缺工不能等於低薪、開放移工，或是一昧壓低勞動條件，這個必須是勞動部堅守的原則跟方向。許舒博受訪表示，他提到，原本今天是想開全國缺工會議，但是勞動部希望先處理服務業，那麼今天就反映服務業缺工狀況，「因為我們一直講了很久，台灣缺工的問題非常的嚴重，但是一直得不到重視」，希望透過座談會把產業基層狀況反映給政府。他提到，無論是引進外勞或大量進用外籍學生都是種方法，也可以調整部分工時，像是納入變形工時機會，或是增加加班時數等，都可以解決缺工問題，否則問題不解決，就會影響到整體經濟及產業發展，「既然政府成立的最主要目的就是解決目前所有的問題，而不是說只把這個問題放在那個地方都不管。」服務業究竟缺多少工？許舒博表示，每個單位都喊缺工，但是沒有一個完整統計數字，但他舉例有些行業確實是本國勞工都不願意做，像是資源回收業，那麼就應該考慮適度開放移工，像是營建業、製造業都開放比較多，服務業就相對很少。對於政府常提到產業要AI化，許舒博笑說，勞工可以用AI還取代，「那政府官員可不可以用AI來取代？」他認為，AI能不能完全取代服務業，這還有很多商議空間，因為服務業很講求「溫度」，AI可以節省部分的工時，但是終究還是要有人的感覺。對於服務業薪資結構來改善服務業人力狀況，許舒博表示，事實上很多產業已經加薪，像是貨運業已經月薪7、8萬元，但當薪資往上高的同時，也造成企業人力成本上升，如果一直往上拉，那麼利潤消失後，廠商就會選擇關門。他也提到，當薪資提升到一定程度，就可能要轉嫁給消費者，那消費者是否能接受單價提高，也是另外一個問題。另一方面，據主計總處8月統計，餐飲業薪資及雇用人數已經達到高點，卻仍舊喊缺工。許舒博認為，餐飲業入行門檻低，但是國內餐飲家數增加速度也最多，即便用AI、QR code點餐及機器人送餐，但餐飲業消費力還是很龐大，也要考慮到日班、夜班及消夜班等，所以才會形成雇用人數多，但仍舊缺工情況。他呼籲勞動部，無論是立法院修法或是勞動部調整，都不該鐵板一塊，擔心勞團有意見。他表示，假如勞團真的要照顧勞工，假如找不到工作或是薪資太低，產業界都很願意調整，「我們是一個共存共榮的概念，我們絕對不是要跟勞工來對抗。」廢棄物清除處理商業同業公會理事長林崇仁會前受訪提到，廢棄物清理業目前缺1至2萬處理人員，占清除業整體一半左右，再加上沒有工廠登記證，所以也無法開放聘僱移工，像是之前疫情、醫療院所廢棄物都是第一線員工處理，呼籲勞動部可以有些放寬。而他更提到，現在清除員薪資都可以請到5萬到8萬都有，但還是找不到人，國內年輕人比較不願意做。他擔心，如果人員繼續短缺下去，那麼就一般廢棄物、專業廢棄物都無法處理。