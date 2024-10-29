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康芮颱風海上颱風警報今(29)日傍晚正式發布，目前康芮颱風持續增強，已來到中度颱風等級，預計至少將持續增強至中度颱風上限，將以高強度威脅台灣東半部地區。今年先前已二度來台的英國知名追風達人雷諾斯(James Reynolds)也預告此次將來台捕獲康芮的震撼畫面。根據中央氣象署傍晚發布的颱風動態，康芮颱風29日17時的中心位置在北緯 18.0 度，東經 126.4 度，即在鵝鑾鼻的東南方約 720 公里之處；以每小時14公里速度，向西北進行，中心氣壓來到945百帕，近中心最大風速每秒 43 公尺（約每小時 155 公里），相當於 14 級風，瞬間最大陣風每秒 53 公尺（約每小時 191 公里），相當於 16 級風；七級風平均暴風半徑280公里，十級風平均暴風半徑90公里。依照各國氣象單位預報路徑，皆顯示康芮颱風及可能登陸台灣東南部陸地，今年稍早已兩度來台追風的雷諾斯(James Reynolds)也在個人社群平台X上直呼，康芮颱風是個「怪胎」，瞄準台灣方向移動且有潛在的高強度，都將使其成為一代風暴，他也表示，自己已買好機票，明天早上就會飛抵台灣。連同今年七月底的凱米颱風以及十月初的山陀兒颱風，這將是雷諾斯今年第三度來台。另一知名追風達人摩格曼(Josh Morgerman)同樣也繼山陀兒颱風後，此次也將來到台灣追風，他也戲稱，「這幾天要吃很多牛肉麵了」，對於捕捉康芮颱風帶來的震撼畫面感到躍躍欲試，雷諾斯也與他相約來台後一同進行獵風會議。