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有週刊報導民眾黨主席柯文哲貼身帳房「橘子」許芷瑜雲端行事曆遭破解，其中記載2次以上陪柯文哲赴威京集團總部拜會沈慶京，並註明「亞虎來接」，對此律師黃帝穎表示，橘子雲端行事曆遭破解將成為延押柯文哲關鍵事證，更對柯有三大不利影響，分別是打臉柯文哲說謊、凸顯橘子有到案的必要性，以及橘子潛逃被認定與柯共犯心虛，否則何須潛逃？黃帝穎表示，橘子雲端行事曆遭破解將成為延押柯文哲關鍵事證，此事對柯文哲有三大不利影響，首先是打臉柯文哲說謊，柯文哲在羈押前坦承選後曾去沈慶京豪宅唱歌一次慰勞，但事實是，除了橘子陪同去豪宅外，行事曆被破解至少還有2次在朱亞虎陪同下與沈慶京私會。其次是凸顯橘子有到案的必要，橘子陪柯文哲密會沈慶京，在場目擊具還原事實的法律重要性，破解行事曆凸顯橘子有到案必要性，因此橘子潛逃，構成柯文哲延押致命事由。第三是橘子潛逃被認定與柯文哲共犯心虛，黃帝穎說明，朱亞虎已認罪行賄，沈慶京也因行賄罪被法院裁定收押禁見，橘子卻陪同柯文哲出席3人密會，行事曆破解後，證實橘子在場，橘子潛逃將被認定與柯文哲共犯心虛，否則何須潛逃？