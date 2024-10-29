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▲有民眾發現財政部國稅局抽獎活動的名單，有4個幸運兒直接帶走8個大獎。（圖／翻攝財政部網站）

▲財政部國稅局在今年6月6日至9月30日舉辦「雲端種樹趣，e起集點樹」活動，但抽獎結果卻引發爭議。（圖／翻攝財政部網站）

財政部國稅局日前舉辦「雲端種樹趣，e起集點樹」抽獎活動，結果被民眾發現有4位幸運兒帶走8項大獎，公平性遭外界質疑。對此，國稅局稍早回應「抽獎、開獎流程」一切合法，不過網紅Cheap也使用AI算出這4位幸運兒「中2次獎」的真實機率，直言「花百億年都難重現」。為了鼓勵民眾下載雲端發票，財政部在今年6月6日至9月30日舉辦「雲端種樹趣，e起集點樹」活動，期間內只要儲存雲端發票、新增載具歸戶、設定領獎帳戶、透過App兌獎、捐3張雲端發票，都可以累積抽獎機會，而總獎金與獎品超過215萬，有限金10萬、蘋果手機、平板還有各種實用名牌家電都能帶回家。國稅局統計，有報名註冊的人有9萬多人，符合抽獎資格的人次落在在12萬至13.6萬人之間，抽獎人次甚至超過註冊人次。而本次活動也分為3次開獎梯次，分別是8月1日、10月1日及10月25日，每人每期限1次中獎機會，若當期未中獎，抽獎機會可保留至下期抽獎活動，不過就有民眾發現，3次開獎名單的最上層，竟然有4位幸運兒重複出現2次，分別帶回了8項大獎。對此，台北國稅局宣導股股長陳小姐表示：「如果很積極參與雲端發票推廣，中獎率自然會高」，且抽獎、開獎流程都有律師全程見證，完全驗證符合遊戲規則，一切合法。針對本次事件，百萬網紅Cheap也發文表示，自己問了AI機率，「有9萬人抽獎，一共三次中獎機會，前兩次有5個中獎名額，最後一次有9個中獎名額，請問同樣的4個人中獎兩次或以上的機率是多少?」結果第一款 Claude 顯示出機率為，簡單來說即使；第二款更常見的ChatGPT則表示，4個人中獎兩次或以上的機率是非常低的，接近於零。兩個AI計算出的結果也讓Cheap忍不住大喊，「」。