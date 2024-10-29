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美國總統大選進入倒數最後一周，共和黨總統候選人川普繼六月彭博專訪後，再度提及台灣搶走晶片生意，要求繳保護費，隨著川普民調逐漸逆轉，當選機率升高。資深媒體人錢怡君在NOWnews《全球霸主之爭》節目中指出，連同近期馬斯克的發言和相關報導來看，川普當選確實會讓她感到憂心。NOWnews美國總統大選與國際最新情勢特別節目《全球霸主之爭》邀請曾任駐美國代表處政治組組長的台北市議員趙怡翔、在電視媒體擔任全球特派員多年的資深媒體人錢怡君、台美人應援賀錦麗凍蒜後援會共同創辦人王健智（Rath Wang）來暢談美選議題。錢怡君指出，現在看起來，從一些美國媒體報導來看，民主黨自己好像都沒那麼有自信，而以台灣人自己的角度來看，其有一點害怕和憂心川普會當選，看起來川普的聲勢、民調，以及各種反饋，川普確實很可能會當選。錢怡君強調，馬斯克每一天拿一百萬美金讓大家來抽獎，某種程度是讓大家登記投票，讓共和黨或更多選民出來投給川普，這點與民主黨和泰勒絲的效應相近，對於最後結果的影響目前還無從得知，但因為自己是媒體人，從媒體的角度上來看，影響力還是很大。而馬斯克近期不斷往極右派靠攏，甚至連華爾街日報都獨家揭露馬斯克與俄羅斯總統蒲亭私下的關係，甚至談到拜託馬斯克不要開通台灣的星鏈服務等等。由於馬斯克過去建議將台灣設為特別行政區，甚至稱台灣是中國不可分割的一部分，錢怡君認為，如果川普真的當選了，馬斯克會變成他的團隊或是幕僚，是不是有一天真的會把台灣賣掉？台灣政府究竟做好準備了沒有？我們該如何因應？更多更詳盡精彩內容，在NOWnews《全球霸主之爭》節目中為您呈現。