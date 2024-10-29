我是廣告 請繼續往下閱讀

台積電前往日本熊本菊陽町設廠，為當地帶來了經濟活力之餘，隨著駐派員工和家屬人數增加，也推動了外國人住房需求。不過有日媒記者觀察到，在當地變得繁榮的同時，隱藏在普通住宅中、由中國人經營的非法風俗業也開始猖獗。根據《夕刊富士》報導，據日本總務省統計，截至今年1月，熊本縣的人口約為172.8萬人，較前一年減少約1萬人。然而，熊本縣的外國人口卻增加了約5000人，增加幅度高達24.18%，為全國增加比例最高的地區。報導指出，與熊本市相鄰的菊陽町在今年2月迎來了台灣半導體巨頭台積電前往設廠，派駐的員工及家屬人數激增，也推動外國人的住房需求。這也成為中國富裕階層前往投資房地產的誘因，更導致部分房產被非法風俗業拿來使用。報導此事的記者熟人在熊本市內購屋入住，最近發現同一棟公寓內竟然有非法風俗業營業。這名記者的熟人表示，會發現有這件事情，是因為朋友在交友軟體上搜尋住在附近的女性，結果配對到多名中國女性，跟這些女性聊了一陣子，每個都邀他去家裡玩，「令人驚訝的是，對方報上居住的社區名稱，居然跟我的公寓是同一棟。」隨後該名記者的熟人向管理員反映了此事，之後公寓方面加派了警衛，隨後不明身份人士的出入情況才停止。報導指出，中國人經營非法風俗業的類似事件在全國接連被查獲。今年8月，大阪是一個禁止風俗業營業的區域中，有兩名五十多歲的中國女性因違法提供性服務而遭逮捕。同月，京都市內也有一名在風俗店工作的中國籍女子因非法入境而被逮捕，後來還發現有中國籍的留學仲介及日語學校事務局長涉嫌偽造文件協助她取得不正當的留學簽證，兩人同樣因違反出入境管理法被捕。