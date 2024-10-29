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康芮颱風暴風圈預計明天深夜觸陸，何時發布後天停班與否資訊，格外受到矚目。中彰投3縣市以往多在晚間8時左右發布，受氣象署擬新增風雨資料通報時間的影響，台中市政府今（29）日晚間表示，颱風停班課與否，將依中央規定時間發布。以往交通部中央氣象署提供地方政府風雨預測資料的時間，是晚間7時，中部地區縣市通常先行判斷、再與鄰近共同生活圈縣市連繫討論，於8時左右發布，但氣象署擬新增風雨資料通報時間，規劃新增晚上9時一次。台中市政府人事處指出，目前各縣市停班課的標準，是依據交通部中央氣象署提供的風力及雨量預測資料作為決策依據，資訊越精準，越能避免造成停班課爭議；另外，目前發布時間依據中央訂頒的《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，於前一日晚間7時至10時前發布，目前中央並未修正相關規定。消防局表示，台中市災害應變中心各級開設後，消防局將有24小時輪值人員綜理相關應變事項，隨時關注颱風動態。有關氣象署擬新增通報一事，消防局會配合氣象單位發布最新資料，辦理緊急應變工作，並彙整相關資料，提供首長作為決策參考。