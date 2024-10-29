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由於受到少子化與人口減少影響，為了確保人力資源充足，日本宮城縣政府決定於2026年4月起導入「週休三日制」，屆時所有公任職於縣政府內的職員都可以選擇這項上班制度。根據日本放送協會（NHK）等日媒報導，宮城縣知事村井嘉浩在29日記者會上表示，由於少子化與人口減少等問題，導致縣政府職員逐年減少，為了改善工作環境，將導入「週休三日」等新工作方式。此項計劃於2026年4月起實施，將適用所有職員，員工可選擇每週工作四天、延長每天工作時間，以換取一天的休息。原本這項制度僅限於負責照護或育兒的職員使用，此次將擴大適用範圍。村井嘉浩表示，「週休的主要目的是讓身心能夠充分放鬆，並提升工作效率。這項政策不僅是人事課，整個縣政府都將仔細檢討與推動。」若是這項計劃正式上路後，宮城縣將成為東北地區首個推行全面週休三日的縣。此外，宮城縣政府還計劃導入「回流聘用（カムバック採用）」制度，允許曾經離職或轉職的職員直接通過面試或是論文等程序重新回到縣政府工作，以確保縣政府能隨時、迅速引進即戰力。據宮城縣資料，去年因個人原因離職的職員共有94人，其中30多歲職員佔38人，20多歲的職員佔28人，光是年輕人就佔了離職職員的七成。但今年度招考錄取倍率僅為3.2倍，為歷史最低，確保人力已成為一大課題。