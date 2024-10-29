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《NOWnews今日新聞》今（29）日獨家披露，《中央社》將由民視新聞傳播群前副總經理胡婉玲接任，《中央社》隨後也證實此人事案。不過知情人士認為，《中央社》董事長李永得與胡婉玲雖政治色彩都偏綠，但兩人都超大咖的資深媒體人，對經營媒體的理念並不相同，未來兩人如何磨合、《中央社》新聞走向該由誰主導，恐怕又會是外界關注焦點。去年6月，《中央社》宣布新人事案，李永得接任《中央社》董事長，接著原任副社長曾嬿卿升任社長，是《中央社》成立以來，首位女性社長。曾嬿卿2017年離開《財訊》雜誌到《中央社》擔任副社長，雖比李永得早進《中央社》，但李永得在媒體界的輩分更高，在黨國時期就曾擔任過《自立晚報》的總編輯。去年曾嬿卿從副社長升任社長，上任時還說，未來將強化國際與外文新聞。不料才任滿一年，今年7月底曾嬿卿就閃辭。據了解，曾嬿卿認為，《中央社》定位是國家通訊社，不必以營利為目的，但卻讓《中央社》虧損大幅增加，預算過不了董事會，最後決定自行請辭。《中央社》社長出缺迄今3個月，曾傳出民進黨高層屬意一名形象中立的資深媒體人擔任社長，但遭婉拒，剛好胡婉玲也因民視內部問題，上月閃電請辭，於是府院高層才又決定讓胡婉玲出任。但知情人士說，中央社是網路媒體，即使新媒體時代，網路媒體也要經營影音新聞，但與電視新聞的操作模式還是不同，李永得是平面記者出身，與電子媒體出身的胡婉玲，觀念可會有落差。此外，該人士也提到，根據《中央通訊社設置條例》，《中央社》社長雖由董事會聘任，但過去一向由社長負責主要業務，董事長只是對外的法定代理人。但從曾嬿卿的案例可看出，李永得上任後，對《中央社》仍有極高的主導權，未來遇上同樣強勢的胡婉玲，《中央社》如何發展，備受關注。