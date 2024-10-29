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今（29）日適逢世界中風日，衛福部疾病管制署表示，隨著冬季來臨，來自流感與其他呼吸道傳染病的多重夾擊，加劇健康危害風險，研究顯示一旦感染流感或是新冠，都會增加中風及心血管疾病風險，亞東醫院中風中心唐志威主任說明，加拿大大型研究顯示，打流感疫苗可降低中風機率逾兩成(22.5%)，也可降低心血管疾病機率，另外英國大型研究也顯示，打新冠疫苗可降低中風和其他動脈栓塞疾病機率逾兩成(20~27%)，也可降低靜脈栓塞疾病發生。建議民眾如有「三高」：高血壓、高血脂、高血糖，都建議打流感疫苗和新冠疫苗，減少中風和心血管疾病的風險。疾管署表示，2024年在「美國醫學會雜誌」（JAMA）發表的統合性分析亦顯示，接種流感疫苗者相較於未接種者，罹患心血管疾病的風險降低約34%。此外，根據台灣心臟學會2023年發布的最新指南，對於曾患有冠狀動脈疾病或有相關風險因子的患者，接種流感疫苗可降低18%的心血管疾病相關死亡率。這些研究均顯示，接種流感疫苗對心血管健康有正面的影響。疾管署統計，「左流右新」開打4週，截至10月28日止，公費流感疫苗接種數約349.8萬人次，與去年同期(371.8萬人次)落差已縮小至6%；新冠疫苗則持續高於去年，已累計接種72.3萬人次，為去年同期(34.5萬)2.1倍。另全國流感新冠疫苗接種情形，流感疫苗65歲以上長者接種率為30.7%，學齡前幼兒為34.1%，六都65歲以上長者最高者為臺南市(31.9%)、學齡前幼兒最高者為新北市(36.6%)；六都以外65歲以上長者接種率最高者為連江縣(42.7%)、學齡前幼兒最高者為基隆市(51.4%)。新冠疫苗部分，65歲以上長者接種率為10.8%，六都最高者為臺南市(13.4%)；六都以外最高者為屏東縣(17.4%)。疾管署再次提醒，符合公費流感及新冠疫苗接種資格者請儘速前往接種，及早獲得免疫保護力，降低感染後發生重症和死亡風險。民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感防治一網通、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所詢問預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間。