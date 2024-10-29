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▲受到康芮颱風影響，明（30）日文化大學所處地區已有機率出現9級以上強陣風或平均風力6級以上。（圖／翻攝文化大學臉書）

康芮颱風（國際命名：KONG-REY）持續朝台灣接近，在今（29）日下午17點30分已經發布「海上颱風警報」，氣象署也預計明（30）日清晨5點30分會發布陸上颱風警報。而稍早位於陽明山上的中國文化大學已經率先宣布，明（30）日全校採遠距線上上課，呼籲學生不要出門到校。中國文化大學29日晚間7時發布最新公告，解釋因受到康芮颱風影響，明（30）日文化大學所處地區已有機率出現9級以上強陣風或平均風力6級以上，達線上上課標準。再考量到多數同學採機車通勤的安全性，經颱風應變小組討論，決議明日（10月30日周三）所有校區課程皆採遠距線上方式進行。另外，適逢本周為期中考試，各課程任課教師可視情況自行調整教學進度，延後期中考試日期。為維持行政運作，同仁仍正常上班，請各位通勤途中小心駕駛，注意安全。若今（29）日晚上八點北市宣布停班停課，則以市府宣布為準。