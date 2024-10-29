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▲幣圈泉王在Threads上曝光自己上心靈課程的經歷。（圖／Threads）

YouTuber家寧近期與Andy分手後，兩人宣布停更百萬頻道「眾量級CROWD」，讓不少粉絲十分難過，隨後家寧也坦言自己創立的新頻道「秘月期POPOO」，但她在頻道更新的首支影片卻相當詭異，不自然的手勢與不知所云的言語，讓網友質疑家寧加入邪教，風波也像雪球般越滾越大，而近日網紅「幣圈泉王-玉米泉王」就在Threads上爆料，指出自己曾和家寧一同上過心靈課程，還痛批：「誰知道這是一場鴻門宴」、「這完全沒屁用」、「超級荒誕、可笑」、「有些瘋一點的會直接硬借你錢要你來上課。」讓網友嘖嘖稱奇。幣圈泉王在Threads上分享自己花了15萬元上課的經歷，坦言自己在低潮時遇到Andy，對方便和他推薦該課程，「Andy來安慰我並且希望我可以去上看看課程。」不過他表示Andy並沒有實際上課經驗，隨後分享第1堂課的感受：「就覺得有人一直盯著我看。」表示課堂上有2男1女一直盯著他，後續還約他吃飯，沒想到根本是場鴻門宴。幣圈泉王指出該課程就是要人學會服從：「這個課程的核心內容就是服從，只要你不服從，他們就會找辦法把你搞到服貼。」更自揭自己後續不願繼續上課的悲慘下場：「搞得好像那課程很神聖似 我要像個狗一樣去求（回去上課），不然就是死罪一樣，殊不知是一堆助教，跟學生轟炸我的電話 要我回去上課，不回去還輪番問。」後續幣圈泉王透露自己花了將近1年的時間，花費15萬元台幣上完課程，覺得非常荒唐：「寫到這邊我都覺得超級荒誕可笑的，不是我真實遇到，我都不會相信欸。」更直言這類的課程就是在貶低人，「那這時候就會有人開始跟你說上完課程，你的人生會更完美、過的更好之類的，一直洗腦你要去買課程，你才會『人生圓滿』。」最後更直言：「上完不一定會變很可怕，但如果本身狀況很差的，上完極度有可能變的更癲狂。」