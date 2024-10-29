康芮颱風持續逼近台灣，中央氣象署於今（29）日晚間17點30分發布海上颱風警報，預估最快30日凌晨5時半或8時半會發布陸警。對此，宜蘭縣政府今（29）日晚間表示，由於康芮颱風尚未在警戒區內，明（29）日各機關、學校正常上班及上課

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🟡10月30日（周三）各縣市停班停課狀況

📍北部地區 
◾台北市：尚未列入警戒區。文化大學採遠端教學。
◾新北市：尚未列入警戒區。
◾基隆市：尚未列入警戒區。
◾桃園市：尚未列入警戒區。
◾宜蘭縣：30日正常上班上課。
◾新竹市：尚未列入警戒區。
◾新竹縣：尚未列入警戒區。

📍中部地區 
◾台中市：尚未列入警戒區。
◾苗栗縣：尚未列入警戒區。
◾彰化縣：尚未列入警戒區。
◾南投縣：尚未列入警戒區。
◾雲林縣：尚未列入警戒區。

📍南部地區 
◾嘉義縣：尚未列入警戒區。
◾嘉義市：尚未列入警戒區。
◾台南市：尚未列入警戒區。
◾高雄市：尚未列入警戒區。
◾屏東縣：尚未列入警戒區。

📍東部地區  
◾花蓮縣：尚未列入警戒區。
◾台東縣：尚未列入警戒區。

📍外島地區 
◾澎湖縣：尚未列入警戒區。
◾連江縣：尚未列入警戒區。
◾金門縣：尚未列入警戒區。

🔎停班停課查詢：人事行政總處停班停課資訊（點此連結）

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