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颱風「康芮」逐漸逼近，為了讓各縣市宣布停班課與否有更精確的依據，氣象署將增加晚上9點預報時段。針對是否會延後宣布是否放颱風假，台北市政府發言人殷瑋今（29）日表示，基北北桃本是在同一決策平台討論，原則上就是晚上8點來對外宣佈隔天是否停班課，已是行之有年的慣例。殷瑋表示，遇到颱風停班課相關決策的時候，本來就是在基北北桃四市的一個共同決策平台上面來進行討論，依照7點時氣象署所提供的颱風情資來做判斷，原則上就是8點來對外宣佈隔天是否停班課，這個是行之有年的慣例。殷瑋指出，接下來氣象署對外宣佈以後還會加上9點的這一報的颱風情資之後，也不必然會去影響到台北市的立場，以及基北北桃整體共同討論的共識，依然還是原則上在8點對外來宣佈隔天是否因為颱風而停班課。殷瑋強調，如果碰到特殊、例外的情況，而且四個市都有共識的時候，可以延後對外的公布時間，最晚不會超過10點，但是原則上依然是8點來對外宣佈，這個是台北市所希望有的立場。