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美國總統大選將至，駐美代表俞大㵢日前接受美國保守派福斯電視台專訪，他表示「中國加大侵略，台灣民眾已準備好作戰」，由於在親共和黨媒體前談到這段發言，被部分國內媒體輿論認為是在押寶川普當選。具駐美外交經驗的台北市議員趙怡翔不認為俞大㵢這段訪台有任何押寶的說法，並分析川普與賀錦麗當選對台灣各自的優勢與劣勢。NOWnews美國總統大選與國際最新情勢特別節目《全球霸主之爭》邀請曾任駐美國代表處政治組組長的台北市議員趙怡翔、在電視媒體擔任全球特派員多年的資深媒體人錢怡君、台美人應援賀錦麗凍蒜後援會共同創辦人王健智（Rath Wang）來暢談美選議題。談到俞大㵢的訪問是否是在押寶？趙怡翔認為，看完這段訪談後，自己認為是沒有，重點是，台灣也是以自己的國家為利，若站邊對台灣有利，那我們當然要選；但如果對台灣有利的是不選邊站，那當然不該選，現在答案很明顯，選邊站對台灣並沒有利。趙怡翔強調，對台灣來說，是要與任何當選人都能合作，川普與賀錦麗當選各有好壞之處，賀錦麗過去對印太議題比較陌生，可能較讓人擔心，但從她這幾次的發言來看，基本架構也不脫拜登政府的論述；對於台灣比較有挑戰的是，賀錦麗同樣比較著重在美國國內議題，包含墮胎權和經濟發展。趙怡翔接著指，川普對於台灣來說又有不一樣的情況，過去川普任內對中國強硬，對台灣也算是友善，甚至突破高層訪問限制，但另一方面，現在川普頻頻強調台灣需要支出保護費，可能讓人感到緊張，但有一個關鍵，就是川普時常提到的美國優先，並不是美國及盟友或台灣優先，台灣要如何放在美國優先的框架下，尋找出共同有利和價值的目標，這才是我們要面對的挑戰。更多更詳盡精彩內容，在NOWnews《全球霸主之爭》節目中為您呈現。