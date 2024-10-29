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真的是相由心生？專家們調查了2000位英國民眾，分析曾被劈腿的戀人的說詞，整理出軌男女的臉部特徵，再運用AI畫出2張融合這些特徵的照片，如果要尋找愛情，可能得考慮避開類似長相的另一半。根據《每日郵報》報導，40歲以上、擁有大鼻子、禿頭，是劈腿男最常見的特徵，而黑髮、小鼻子，且年齡50歲出頭，則是劈腿女最常見的特徵。另外不分男女，典型劈腿一族通常身材苗條，且他們總是被描述為習慣凝視對方，藉此散發魅力。研究人員還發現，男性承認出軌的可能性較大，約為三分之一，而女性承認出軌的比例則為四分之一。 有近40％的女性表示，一旦發現男友劈腿就會立即分手。另外，有20％的女性表示，發現男友劈腿後，她們會再忍受至少2年才分手。相較之下，只有13％的男性發現女友劈腿後能再撐2年。不過，研究人員也強調，這只是基於統計的結果，不代表所有擁有這些特徵的人都會劈腿，另一半是否忠誠是根據他們的行動決定，而不是根據他們的長相。雖然哈佛大學2017年的一項研究表示，你的伴侶是否出軌確實可能取決於他們的長相，因為外貌越具吸引力的伴侶越容易成為他人追求的目標。不過，過去也曾有研究指出，伴侶之間缺乏愛與親密感是發生劈腿最常見的特徵。