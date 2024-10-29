康芮颱風（國際命名：KONG-REY）持續朝台灣接近，氣象署也預計明（30）日清晨5點30分以後發布「陸上颱風警報」。目前康芮強度還在持續增強，有望達到中颱上限暴風圈半徑甚至可能擴大到300公里。氣象專家吳聖宇也表示，若康芮颱風如預期登陸，將會是繼2008年後，再一次出現一年內有3個或以上的颱風登陸。
📍康芮颱風最新動態
康芮颱風已經在今（29）日下午出現明顯颱風眼，29日20時康芮的中心位置在鵝鑾鼻的東南東方約 670 公里之處，已每小時12轉16公里速度，向西北西轉西北進，持續朝台灣靠近中。
此外，目前康芮颱風的七級風暴風半徑已達280公里，十級風平均暴風半徑90公里，近中心最大風速每秒 45 公尺，相當於 14 級風。瞬間最大陣風每秒 55 公尺，相當於 16 級風。
📍若康芮颱風登陸台灣！吳聖宇曝1紀錄：前次已是16年前
吳聖宇今晚在臉書「天氣職人-吳聖宇」指出，上一次一年內有3個或以上的颱風登陸已經是16年前、2008年的卡玫基、鳳凰、辛樂克、薔蜜，一年內有3個強颱登陸則是2005年（海棠、泰利、龍王），今年應該會符合前者，「會不會符合後者還要再看看。」
吳聖宇也提到，康芮颱風中心預計將在週四（31日）下午進入台東地區，這天的風雨影響會很大，全台灣都要戒備，尤其東半部、南部山區要嚴防大量降雨。另外，颱風中心登陸的東南部風力最大，其次是迎風面的東部地區，還有西半部配合海峽地形也會有顯著的強風。
吳聖宇預估，週五（11/1）颱風出海後預報強度將快速減弱並且遠離，風雨可能只有上半天還比較明顯，下半天之後大概就會很快的減小，颱風警報也可望解除。
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康芮颱風已經在今（29）日下午出現明顯颱風眼，29日20時康芮的中心位置在鵝鑾鼻的東南東方約 670 公里之處，已每小時12轉16公里速度，向西北西轉西北進，持續朝台灣靠近中。
此外，目前康芮颱風的七級風暴風半徑已達280公里，十級風平均暴風半徑90公里，近中心最大風速每秒 45 公尺，相當於 14 級風。瞬間最大陣風每秒 55 公尺，相當於 16 級風。
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吳聖宇今晚在臉書「天氣職人-吳聖宇」指出，上一次一年內有3個或以上的颱風登陸已經是16年前、2008年的卡玫基、鳳凰、辛樂克、薔蜜，一年內有3個強颱登陸則是2005年（海棠、泰利、龍王），今年應該會符合前者，「會不會符合後者還要再看看。」
吳聖宇也提到，康芮颱風中心預計將在週四（31日）下午進入台東地區，這天的風雨影響會很大，全台灣都要戒備，尤其東半部、南部山區要嚴防大量降雨。另外，颱風中心登陸的東南部風力最大，其次是迎風面的東部地區，還有西半部配合海峽地形也會有顯著的強風。
吳聖宇預估，週五（11/1）颱風出海後預報強度將快速減弱並且遠離，風雨可能只有上半天還比較明顯，下半天之後大概就會很快的減小，颱風警報也可望解除。
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