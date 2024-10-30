萬聖節咖啡優惠出爐了！全家今（30）日起特濃美式、大杯熱卡布奇諾同品項第2杯10元，還有特大冰寒天甘蔗檸檬、特大冰好喝奶茶同樣10元多一杯，且可搭配自帶杯折扣5元，相當於約6折開喝；7-11門市太妃焦糖瑪奇朵、伯爵紅茶拿鐵第二杯10元；LINE禮物電子券，7-11咖啡買一送一可寄杯。
🟡全家便利商店
📍門市｜10月30日至11月3日（會員限定）
◾大杯特濃美式第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯熱卡布奇諾第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）
◾特大冰寒天甘蔗檸檬第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大冰好喝奶茶第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
📍門市｜11月1日至11月3日
◾自有品牌氣泡水買1送1，5折（原價29元、特價15元）
◾WA!COOKIES古道梅子綠茶奶蓋雪糕，5折（原價49元、特價25元）
◾麥提莎 麥芽脆心黑巧克力，5折（原價49元、特價25元）
◾味味A 排骨雞風味乾麵，5折（原價30元、特價15元）
📍APP｜10月30日至11月26日
◾牧場直送4.0牛奶雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾自有品牌衛生冰塊買1送1，5折（原價25元、特價18元）
◾自有品牌天然水2.2L買11送11，5折（原價35元、特價18元）
📍APP「優惠趣」｜10月30日10:00開搶
◾藍莓大福買1送1，5折（原價42元、特價21元）
◾海鹽焦糖泡芙蛋糕1送1，5折（原價42元、特價21元）
🟡7-ELEVEN
📍門市｜10月29日至10月31日
◾太妃焦糖瑪奇朵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾皇家伯爵紅茶拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍APP｜10月27日至10月31日
◾好時經典可可6杯333元，7.4折（原價75元、特價56元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶8杯333元，6.9折（原價60元、特價42元）
◾香鑽水果茶7杯333元，6.8折（原價70元、特價48元）
◾中杯精品馥芮白／精品拿鐵5杯333元，6.7折（原價100元、特價67元）
◾一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶／青梅冰茶8杯333元，6.9折（原價60元、特價42元）
◾中杯風味系列指定熱飲9杯333元，6.7折（原價55元、特價37元）
活動品項：榛果拿鐵、太妃焦糖瑪奇朵、紅茶拿鐵、抹茶拿鐵、摩卡咖啡
📍APP｜10月20日至10月31日
◾大杯美式買6送3，6.7折（原價45元、特價30元）
◾大杯拿鐵買6送3，6.7折（原價55元、特價37元）
◾大杯冰燕麥拿鐵買6送3，6.7折（原價75元、特價50元）
◾中杯精品冰燕麥拿鐵買6送3，6.7折（原價110元、特價73元）
🟡萊爾富
📍APP｜10月30日至11月1日
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
📍門市｜即日起至12月10日（售完為止）
◾買Hi café大杯／特大杯任1杯，加購「水豚君杯塞」20元。
◾買Hi café大杯／特大杯任2杯，免費送「水豚君杯塞」1個。
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯冰精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾大杯冰馥列白拿鐵買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾中杯熱焙烤榛果拿鐵第2杯19元，6.7折（原價55元、特價37元）➡️點此購買
◾熱皇家伯爵紅茶拿鐵第2杯19元，6.7折（原價55元、特價37元）➡️點此購買
◾中杯熱好時經典可可第2杯19元，6.5折（原價65元、特價42元）➡️點此購買
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📍門市｜10月30日至11月3日（會員限定）
◾大杯特濃美式第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
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◾特大冰寒天甘蔗檸檬第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大冰好喝奶茶第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
📍門市｜11月1日至11月3日
◾自有品牌氣泡水買1送1，5折（原價29元、特價15元）
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◾麥提莎 麥芽脆心黑巧克力，5折（原價49元、特價25元）
◾味味A 排骨雞風味乾麵，5折（原價30元、特價15元）
📍APP｜10月30日至11月26日
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📍門市｜10月29日至10月31日
◾太妃焦糖瑪奇朵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾皇家伯爵紅茶拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍APP｜10月27日至10月31日
◾好時經典可可6杯333元，7.4折（原價75元、特價56元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶8杯333元，6.9折（原價60元、特價42元）
◾香鑽水果茶7杯333元，6.8折（原價70元、特價48元）
◾中杯精品馥芮白／精品拿鐵5杯333元，6.7折（原價100元、特價67元）
◾一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶／青梅冰茶8杯333元，6.9折（原價60元、特價42元）
◾中杯風味系列指定熱飲9杯333元，6.7折（原價55元、特價37元）
活動品項：榛果拿鐵、太妃焦糖瑪奇朵、紅茶拿鐵、抹茶拿鐵、摩卡咖啡
📍APP｜10月20日至10月31日
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◾大杯拿鐵買6送3，6.7折（原價55元、特價37元）
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◾中杯精品冰燕麥拿鐵買6送3，6.7折（原價110元、特價73元）
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◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
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📍門市｜即日起至12月10日（售完為止）
◾買Hi café大杯／特大杯任1杯，加購「水豚君杯塞」20元。
◾買Hi café大杯／特大杯任2杯，免費送「水豚君杯塞」1個。
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯冰精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾大杯冰馥列白拿鐵買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾中杯熱焙烤榛果拿鐵第2杯19元，6.7折（原價55元、特價37元）➡️點此購買
◾熱皇家伯爵紅茶拿鐵第2杯19元，6.7折（原價55元、特價37元）➡️點此購買
◾中杯熱好時經典可可第2杯19元，6.5折（原價65元、特價42元）➡️點此購買